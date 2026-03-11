Industria
La Xunta impulsa ayudas para emprender en acciones de economía social
El delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, visitó ayer las instalaciones de la empresa Terra Adestramento e Saúde, en Cambados, una de las beneficiarias del programa de ayudas Aprol Economía Social, que tiene como objetivo facilitar reforzar el emprendimiento en el ámbito de la economía social.
En la pasada convocatoria de estas ayudas, cerca de 130 entidades de la provincia de Pontevedra se beneficiaron de esta iniciativa por un total de dos millones de euros. La nueva convocatoria está dotada de un crédito inicial de cinco millones de euros para toda Galicia. Con esta iniciativa, la Xunta busca promover el empleo y el emprendimiento en las cooperativas y sociedades laborales al tiempo que contribuye a fijar población en el rural. De esta forma, con la convocatoria de este año prevé impulsar la incorporación de más de 340 personas como socias en 160 cooperativas.
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Lluvia de millones para el sector mar-industria gallego
- Barajan organizar movilizaciones contra el recorte de la producción en el vino de Rías Baixas
- Los viticultores temen que recortar la producción de uva suponga su «ruina»
- El Concello de Vilagarcía alcanza un acuerdo para abrir un parking en el solar del antiguo Liceo
- Recuperado uno de los miradores más espectaculares de la ría de Arousa
- Furor por los clubes de lectura