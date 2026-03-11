Vilagarcía reserva 10.600 euros para los alquileres de los aparcamientos disuasorios

El Ayuntamiento de Vilagarcía destinará este año más de 10.600 euros al pago de alquileres de las parcelas que están siendo utilizadas como aparcamiento disuasorio.

La junta de gobierno ha aprobado renovar el contrato de arrendamiento de cinco superficies, y recientemente el Ayuntamiento anunció que también pondrá a disposición de los conductores el solar del antiguo Liceo, en Ravella.

Los aparcamientos disuasorios son un elemento fundamental del plan de movilidad de Ravella, ya que facilitan el estacionamiento en puntos próximos del casco urbano, lo que reduce el paso de vehiculos al centro.

En concreto, la administración local renovará este año los contratos anuales de arrendamiento de las parcelas de A Concha-Mulatas (1.065 euros), O Piñeiriño (1.450 euros), López Ballesteros (3.630 euros), Rosalía de Castro (1.000 euros), y la Finca Douro, situada en la calle Rodrigo de Mendoza, por un importe de 2.300 euros.

En el caso del futuro aparcamiento del solar del Liceo, el importe pactado con los propietarios es de 1.200 euros. Eso sí, esta parcela todavía debe ser acondicionada, por lo que su uso no será inmediato.

Vilagarcía cuenta con una amplia red de aparcamientos disuasorios en fincas privadas. A los ya citados se suma también un terreno situado en el entorno del colegio Anexo A Lomba, en la subida a Marxión, y durante los últimos años funcionó otro en A Escardia.

En la misma junta de gobierno en la que se le dio el visto bueno a la renovación de estos contratos, se acordó también prorrogar un año más el alquiler de una nave de Celso Emilio Ferreiro, en la que se custodian durante al año las carrozas de las fiestas.