Rescatados dos marineros de O Grove cuando faenaban en Ons

La rápida intervención de Gardacostas de Galicia permitió rescatar sin que se registraran víctimas ni daños materiales al barco «Tsunami», con puerto base en O Grove.

Al filo de las once de la noche de ayer sufrió una avería y se quedó sin gobierno en una zona altamente peligrosa, como es el entorno del acantilado de Buraco do Demo, en la isla de Ons.

Las adversas condiciones ocenaográficas, con olas de hasta tres metros de altura, amenazaban tanto a la embarcación como a los dos tripulantes que en ese momento se encontraban a bordo, ya que, sin gobierno, la nave podía ser empujada mar adentro.

Fue la lancha de rescate rápido de Gardacostas de Galicia que ejerce como auxiliar del buque «Ría de Vigo», amarrado en Marín, la que inmediatamente se dirigió al lugar de los hechos y consiguió amarrar y remolcar al pequeño pesquero, trasladándolo hasta el muelle de Portonovo (Sanxenxo).

En el momento de sufrir la avería a 600 metros de Buraco do Inferno, el «Tsunami» estaba trabajando con artes menores. Está autorizado para volantín, nasas de pulpo, miños y vetas. Habitualmente emplea el palangrillo para la pesca de especies como la caballa y el sargo.

Es un barco construido en poliéster en el año 2007 con un arqueo bruto de 2,91 toneladas y una eslora que apenas llega a los 8 metros.

A bordo trabajaban José Antonio Meis Álvarez y su hijo. El primero de ellos explicaba, ya a salvo en Portonovo, que era su primer día de la temporada para la pesca de palangre, ya que hasta ahora e habían estado dedicando a la recolección de erizo de mar desde la lancha «Vasca», también con puerto base en O Grove, construida en 2006 (poliéster) y con una eslora total de 6,40 metros.

«El motor empezó a calentarse y tuvimos que parar máquinas, intentamos reparar allí mismo pero no pudimos, y como el mar nos empujaba lejos de la costa largamos el rizón y avisamos a Gardacostas, que acudió rápidamente y nos puso a salvo», relata el armador.

El mismo que sugiere que «todo se quedó en una avería y en un susto». Para añadir que «habría sido peor más cerca de la costa, ya que el mar podría empujarnos contra las piedras».