El Puerto reasfalta el tramo de O Cavadelo lleno de socavones

Con la mejoría del tiempo, han vuelto las obras de asfaltado a Vilagarcía. Una empresa contratada por la Autoridad Portuaria estuvo ayer en la zona situada entre O Cavadelo y el parque del Centenario, volviendo a pavimentar un tramo de calle en la que ya habían trabajado hace unos meses, pero que experimentó un deterioro muy acelerado, y que se vio agravado por los temporales.

La empresa estuvo trabajando entre las rotondas del muelle de pasajeros y O Cavadelo, así que el tramo permaneció cerrado al tráfico durante el día de ayer. Está previsto que tampoco se pueda circular por la zona hoy miércoles.

Fuentes de la Autoridad Portuaria (titular de este tramo de la vía) explicaron que la obra no tendrá ningún coste para la administración porque aún está en garantía la pavimentación realizada recientemente y que ya estaba muy dañada.

Las mismas fuentes indicaron que la Policía Portuaria y la Local trabajaron para aliviar las consecuencias del corte y que la avenida de A Mariña y Elpidio Villaverde actuarán como itinerario alternativo en las dos jornadas que se prevé duren los trabajos.

Reductores de velocidad

La obra ejecutada ayer en el entorno de O Cavadelo depende del Puerto. En lo que respecta al Ayuntamiento, recientemente ha aprobado un plan de instalación de pasos de peatones sobre elevados y de «lomos de asno» para forzar a los conductores a reducir la velocidad de la marcha. El importe del programa asciende a 34.600 euros, y se financiará con el plan Máis Provincia, de la Diputación.

Noticias relacionadas

El Concello actuará en una decena de viales, tanto del casco urbano como de las parroquias del rural. En concreto, se instalará alguno de estos sistemas en las calles San Martín y A Lagoa, y en O Piñeiro (parroquia de Sobrán); en las calles A Concha y Progreso (A Torre); en Alejandro Cerecedo; en Perrón (Rubiáns); Veiga de Aldea (Cea); Duque de Terranova y Manuel Antonio.