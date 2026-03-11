En el Parlamento
El PSOE aboga por retomar la autovía parada entre Curro y Baión
A.M.
El Partido Socialista instó ayer en el Parlamento gallego a la Xunta a retomar el proyecto de la autovía de Pontevedra a Vilagarcía, que empezó a construirse antes de la crisis de 2008 y que se abandonó poco después, cuando solo se habían construido unos kilómetros.
El PP presentó una iniciativa contra la Variante Oeste de Caldas de Reis, y la diputada socialista Paloma Castro presentó una alternativa. Señaló que la propuesta del PP ya es extemporánea, puesto que la semana pasada el secretario general del PSOE anunció el archivo del proyecto de la variante por Godos, y como alternativa abogó por retomar la conexión por autovía entre Curro y Baión, que iría en paralelo a la PO-531. Esta nueva vía de alta capacidad aliviaría el tráfico por Godos y acercaría el Puerto de Vilagarcía a la autopista, por lo que los socialistas gallegos la consideran la mejor opción en estos momentos para no duplicar vías.
