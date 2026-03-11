Profesores del Ramón Cabanillas se suman a los Martes Negros

Profesores del IES Ramón Cabanillas de Cambados participaron ayer en las protestas de los Martes Negros, que se celebran en toda Galicia para exigir a la Consellería de Educación que atienda las necesidades de los centros educativas. Estas se resumen en la necesidad de una mayor atención a la diversidad, dignificación profesional, reducción de las ratios por aula, un mayor número de profesores y reducción de la burocracia entre otras.