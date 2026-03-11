Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilización

Precariedad y desigualdad, luchas del 10-M | IÑAKI ABELLA

La Confederación Intersindical Galega (CIG) salió ayer a la calle con motivo del Día da Clase Obreira Galega, una jornada en la que se reivindicó, con una manifestación que finalizó ante la Casa do Mar, medidas contra la precariedad y la desigualdad, así como trabajo digno.

