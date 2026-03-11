Vilaxoán
Portos ya autorizó la reversión a Costas de la playa de O Preguntoiro
La Xunta sostiene que el Gobierno central puede regenerar el arenal
A.M.
Portos de Galicia ya remitió a la Dirección General de Costas del Estado su autorización para la reversión de los terrenos de Vilaxoán que el Ayuntamiento de Vilagarcía quiere que pasen a ser de titularidad municipal. Entre estas parcelas se encuentra la zona de la playa de O Preguntoiro que estaba hasta ahora bajo la tutela de Portos.
En su momento Costas del Estado anunció que estaría dispuesta a asumir un proyecto de regeneración de la playa (afectada por la pérdida de arena), siempre y cuando Portos le transfiriese primero la titularidad de la parte de la playa que estaba bajo su competencia. Y desde el departamento de la Consellería do Mar manifestaron ayer que ya han dado ese paso.
Fuentes de Portos de Galicia señalan que ya han remitido al Gobierno central su visto bueno a la reversión a favor del Estado de los parques de Dona Concha y de O Preguntoiro, de la playa y del paseo marítimo. En consecuencia, desde la Xunta apuntan que si Costas no inicia la tramitación del proyecto de regeneración de la playa de Vilaxoán no es responsabilidad de la Xunta, que sí ha hecho los deberes que le tocaban.
El Concello ha contratado un estudio morfodinámico del arenal, y entre tanto deja en suspenso el proyecto de las pasarelas.
