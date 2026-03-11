La pasarela de Rego de Alcalde será una realidad en verano

La pasarela de Rego de Alcalde estará lista en unos tres meses. Ese es el tiempo del que dispone la concesionaria para sacar adelante una obra que Vilanova considera fundamental para dos cuestiones: garantizar la llegada de peregrinos a través de la Ruta Padre Sarmiento y para mejorar el alcantarillado. La adjudicataria ya ha marcado el terreno sobre el que se asentará la estructura de este puente peatonal, que será muy similar al que se encuentra a muy pocos kilómetros de allí, el de O Terrón.

El coste de la actuación será de 300.000 euros y consistirá en la construcción de una pasarela peatonal tipo pantalán, de más de 80 metros de longitud que permitirá salvar el desnivel existente. Contará con barandillas interiores de aluminio y el pavimento será de material ecológico y antideslizante. La actuación se complementa con la ejecución de embarques en los extremos de la pasarela con una sección de unos tres metros de ancho.

La pasarela de Rego de Alcalde es un viejo proyecto que se manejaba desde Vilanova con el objetivo de poner en valor una parte del litoral del municipio bastante desconocida y que se ha convertido, en los últimos años, en un lugar de paso de peregrinos y turistas. La infraestructura es clave para vadear el riachuelo de Rego de Alcalde, que desemboca en el mar en esa zona y que, en momentos de pleamar, impedía el paso a los peregrinos que circulaban por la Ruta Padre Sarmiento. La pasarela también nace con el objetivo de poner en valor un entorno que se encuentra bastante degradado en la actualidad, pero que puede tener un alto valor paisajístico y medioambiental.