La pasarela de Rego de Alcalde será una realidad en verano
La adjudicataria está realizando las mediciones previas al inicio de la obra
R. A.
La pasarela de Rego de Alcalde estará lista en unos tres meses. Ese es el tiempo del que dispone la concesionaria para sacar adelante una obra que Vilanova considera fundamental para dos cuestiones: garantizar la llegada de peregrinos a través de la Ruta Padre Sarmiento y para mejorar el alcantarillado. La adjudicataria ya ha marcado el terreno sobre el que se asentará la estructura de este puente peatonal, que será muy similar al que se encuentra a muy pocos kilómetros de allí, el de O Terrón.
El coste de la actuación será de 300.000 euros y consistirá en la construcción de una pasarela peatonal tipo pantalán, de más de 80 metros de longitud que permitirá salvar el desnivel existente. Contará con barandillas interiores de aluminio y el pavimento será de material ecológico y antideslizante. La actuación se complementa con la ejecución de embarques en los extremos de la pasarela con una sección de unos tres metros de ancho.
La pasarela de Rego de Alcalde es un viejo proyecto que se manejaba desde Vilanova con el objetivo de poner en valor una parte del litoral del municipio bastante desconocida y que se ha convertido, en los últimos años, en un lugar de paso de peregrinos y turistas. La infraestructura es clave para vadear el riachuelo de Rego de Alcalde, que desemboca en el mar en esa zona y que, en momentos de pleamar, impedía el paso a los peregrinos que circulaban por la Ruta Padre Sarmiento. La pasarela también nace con el objetivo de poner en valor un entorno que se encuentra bastante degradado en la actualidad, pero que puede tener un alto valor paisajístico y medioambiental.
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Lluvia de millones para el sector mar-industria gallego
- Barajan organizar movilizaciones contra el recorte de la producción en el vino de Rías Baixas
- Los viticultores temen que recortar la producción de uva suponga su «ruina»
- El Concello de Vilagarcía alcanza un acuerdo para abrir un parking en el solar del antiguo Liceo
- Recuperado uno de los miradores más espectaculares de la ría de Arousa
- Furor por los clubes de lectura