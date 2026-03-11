Dimisión en el PP de O Grove: Pablo Leiva, incapaz de resolver los problemas del partido, renuncia «a todo»

Pablo Leiva, que tomó las riendas del PP de O Grove en noviembre de 2022 y empezó a ejercer como líder, aunque de manera muy tibia e incluso criticada por su gente, en enero de 2023, aguantó tres años antes de dar un paso atrás y marcharse.

Anoche presentó su dimisión «a todo», es decir, como concejal en el seno de la Corporación de O Grove, como posible alcaldable del PP de O Grove y como líder del parido, si es que alguna vez llegó a ejercer como tal, puesto que en realidad sus tres años como «capitán» de la nave se caracterizaron por la misma falta de rumbo que mantiene desde hace ya una década.

En una reunión que cogió por sorpresa incluso a los barones de su propio partido, el abogado y ya excandidato tiró de manual para decir que se marcha «por motivos personales».

Tras lo cual el PP provincial, representado en la reunión extraordinaria de ayer por Luis López y demás barones pontevedreses, animó a la militancia meca a trabajar, una vez más, para reconducir a un partido totalmente desmantelado.

Pablo Leiva. / Iñaki Abella

La marcha del exalcalde y expresidente local Miguel Pérez en diciembre de 2017 se produjo por una herida abierta en el partido que parecía poca cosa, pero que no pudo curar Beatriz Castro, candidata en 2019, y que sigue sangrando en la actualidad después de que su batacazo en las urnas aquel año fuera igual de grave cuando Pablo Leiva lideró la lista en las municipales de 2023.

Ni siquiera el hecho de haber llegado al cargo con las bendiciones de la cúpula provincial, casi como una apuesta personal de Luis López que algunos consideraron entonces «una imposición», le sirvió para recuperar la unidad perdida en el PP.

Y tampoco pudo plantar cara a un gobierno como el del socialista José Cacabelos Rico, que todos critican por su «incompetencia, dejadez y prepotencia», como el PP ha repetido tantas veces, pero que ya se frotaba las manos pensando que en 2027 su rival iba a ser de nuevo Pablo Leiva.

Los populares quieren aprovechar «el momento de debilidad» que achacan a Cacabelos por «el abandono absoluto de nuestro pueblo», e independientemente de las razones reales que ahora lo llevan a dimitir, casi nadie en el partido pensaba que Pablo Leiva pudiera aprovechar esa supuesta debilidad del socialista.

La presentación de Leiva, en noviembre de 2022. / FdV

Por eso el PP se dispone a probar con otro candidato en el cartel electoral, lo cual hace que vuelvan a saltar a la palestra todo tipo de especulaciones sobre quién será el relevo.

El empresario Diego Portela parece nuevamente el mejor colocado, aunque para que asuma tal responsabilidad necesitaría de la certeza absoluta de poder trabajar sin injerencias, ni externas ni de los barones históricos de siempre.

Aunque en las filas del PP tampoco renuncian a la baza del exconcejal galeguista Alfredo Bea, al que muchos creen el único capaz de reconducir al PP y al propio Concello de O Grove.

Históricos y sempiternos candidatos como Fernando Meis estarán de nuevo en las quinielas, entre algunos más que saldrán a relucir, muy probablemente en las próximas semanas.

La presentación de la candidatura de Leiva, en 2023. / FdV

Incluso parece haber cada vez más simpatizantes conservadores que piden la vuelta al ruedo y a la primera línea del exalcalde Miguel Pérez, al que consideran el mejor líder que ha tenido esta formación a lo largo de la historia y ven como el único capaz de reflotarla.

Pero eso del sustituto de Leiva es otra historia. La primera consecuencia de su marcha es su sustitución en el seno de la Corporación municipal.

Su acta de concejal pasará a manos de un novato en la materia como Joaquín Prol Fontán, sobrino del mítico exconcejal Francisco Fontán. Un parentesco que ya es un aval por sí solo, teniendo en cuenta que su tío, durante tanto tiempo mano derecha de Miguel Pérez, siempre estuvo considerado como uno de los ediles «más trabajadores» que pasaron por O Grove a lo largo de toda su historia.

Por cierto, que de este modo el grupo municipal estará compuesto por Alejandra Lamas, siempre en un papel segundón y que llegó al cargo de rebote, y tres personas con un escaso bagaje político.

Y el partido queda en manos de una gestora que será la encargada de buscar alcaldable e intentará recomponer la formación.

Objetivos que no se cumplieron

«Es momento de recuperar la confianza de nuestros vecinos», «este Concello necesita un impulso» y «O Grove tiene un gran potencial que no se está aprovechando, y nosotros somos la opción fiable para conseguirlo», defendía Pablo Leiva en 2022, cuando lo colocaron como alcaldable.

«Es una persona muy preparada, dialogante, con gran prestigio profesional y capacidad de trabajo, que asume este nuevo reto con mucha ilusión y compromiso», decía de él, en las mismas fechas el presidente provincial, Luis López.

El mismo que pedía a la junta local del PP «que en los meses que restan hasta las elecciones (de 2023) aumente su presencia en la calle, porque somos el partido de la gente, sabemos escuchar, entendemos a nuestros vecinos y buscamos soluciones a sus problemas».

Es decir, el mismo mensaje que bien puede repetir ahora, a un año de la nueva cita con las urnas.