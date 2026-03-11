O Pombal ya es de Cambados

Fue un largo camino, pero desde ayer, los terrenos de O Pombal pertenecen al Concello de Cambados, que podrá sacar adelante una serie de actuaciones muy necesarias para mejorar las infraestructuras deportivas que se asientan en esa zona. La entrega de los terrenos se formalizó ayer en un acto en las instalaciones deportivas, un acto en el que participaron el alcalde del municipio, Samuel Lago, y el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, así como representantes del gobierno local y de distintos clubes deportivos.

Durante el acto, Samuel Lago destacó la importancia que tiene esta cesión de terreno, ya que se trata de "un paso muy importante para Cambados ya que permitirá que el Concello pueda planificar con más seguridad el futuro de las instalaciones deportivas de O Pombal y las mejoras necesarias para los clubs y usuarios de este espacio",

Por su parte, el subdelegado del Gobierno puso en valor la colaboración entre administraciones y señaló que la cesión de estos terrenos al Concello permitirá que este espacio "siga desarrollando su función deportiva y social para los vecinos de Cambados".

La superficie que pasa a manos de Cambados ronda los 41.000 metros cuadrados y la primera actuación que se va a acometer es la reparación del tejado del pabellón, que requiere un cambio de cubierta urgente a causa de las filtraciones que sufre. Al mismo tiempo que esa actuación se aprovecharía para cambiar el suelo en una obra que supondría un desembolso de unos 170.000 euros, financiados a través del Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación de Pontevedra. Otra actuación a realizar en un breve espacio de tiempo es la sustitución del césped artificial de uno de los campos de fútbol de O Pombal, que se encuentra muy degradado. Por último, el Concello también tiene previsto renovar la concesión de la piscina municipal.

Todo este trámite, explicó Lago ayer, se inició en 2022 con la solicitud a Costas de la desafectación de los terrenos. Continuó en 2022 y 2025, con sendos acuerdos plenarios y culminó ayer con la entrega de los terrenos. Entre todas estas fechas, hubo un sinfín de viajes a Costas del Estado, tanto a la sede de Pontevedra como a la de Madrid para intentar agilizar una tramitación en la que colaboró la Subdelegación del Gobierno, algo que el regidor agradeció a Losada.