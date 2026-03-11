Alternativas ambientales
A Illa aborda la dificultad de acceso a una vivienda y la pobreza energética
Arousa en Transición organiza una jornada para impulsar las comunidades cooperativas
El colectivo Arousa en Transición organiza el próximo sábado una jornada abbierta a toda la ciudadanía para tratar problemas como la dificultad de acceso a la vivienda, la escasa eficiencia energética en muchos hogares o la inflacción de la factura d ela luz en un momento como el actual, con dos guerras (Ucrania e Irán) provocando alteraciones en el precio de la energía.
Para la celebración de esta jornada, el colectivo cuenta con la participación de María Ríos de la Cooperativa Agrelar; José Antonio Eiras de Nosa Enerxía Sociedade Cooperativa Galega y de Ana Millán de Arousa en Transicióin. La actividad será dinamizada por Julieta Alasio de Alalá Sociedade Cooperativa Galega.
El formato será participativo, práctica e inspirador y durante el encuentro se abordarán cuestiones como la reducción de la factura de la luz, la mejora de los hogares para que sean más eficientes, principios de construcción pasiva y rehabilitación sostenible, o las comunidades energéticas como herramienta colectiva para avanzar en la eficiencia y justicia energética.
