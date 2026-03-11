Gabriela Besada conquista Polonia con su capoeira

Gabriela Besada encontró en la capoeira mucho más que un deporte. Lo que comenzó en septiembre de 2021 como una actividad coin la que romper una etapa marcada por el sedentarismo tras años de estudio, se ha convertido en una disciplina que le ha cambiado la vida y que ahora le reporta éxitos internacionales. La deportistas de A Illa de Arousa, integrante del Chassé Centro Deportivo de Ribadumia, regresó en la noche del pasado lunes de Sosnowiec, en Polonia, con un triunfo de enorme mérito tras proclamarse vencedora en un campeonato abierto de capoeira que reunió a participantes de nueve países y a más de 200 competidores.

La cita polaca congregó a representantes de Polonia, Hungría, Eslovaquia, Alemania, Reino Unido, República Checa, España, Francia, Suecia y Brasil en un torneo de gran nivel y con distintas categorías en función de la graduación, o «corda», y de la edad. Gabriela compitió en sénior C, una categoría que agrupa las tres primeras graduaciones de cinturón y en la que participan deportistas de entre 15 y 30 años. A sus 28 años, afrontaba uno de los retos más exigentes de su aún relativamente corta trayectoria, ya que lleva apenas cuatro años practicando capoeira. Sin embargo, su progresión ha sido fulgurante. En 2023 ya había firmado un segundo puesto en el Europeo de Lisboa y, desde entonces, no ha dejado de crecer. Incluso viajó a Brasil para profundizar en el conocimiento de una modalidad que combina combate, ritmo, técnica, acrobacia y una fuerte exigencia mental.

En Polonia, el fin de semana resultó redondo. El sábado superó todos los pases clasificatorios. En su categoría había siete competidoras y las rondas las fueron cruzando en asaltos de 45 segundos, en los que los jueces valoraban aspectos como los derribos, la calidad técnica, la ejecución de las patadas o la variedad de recursos. Gabriela explica que su estilo destaca especialmente por el componente acrobático, un elemento diferencial que le permitió imponerse en una competición muy disputada. El domingo remató el trabajo en una final resuelta por el sistema de liga regular, en la que se midió a dos rivales polacas y a una eslovaca. Con tres jueces evaluando cada combate, acabó imponiéndose por la calidad mostrada a lo largo de sus enfrentamientos.

La isleña mostrando la medalla lograda. / Iñaki Abella

Su resultado fue una de las grandes alegrías de la expedición vinculada al Chassé Centro Deportivo, donde entrena habitualmente, aunque también hace pilates a las órdenes de Iria Rey en Vilagarcía. En la misma cita de Sosnowiec participó además el vilagarciano Daniel Barcala, que alcanzó las semifinales de su categoría y firmó igualmente una actuación muy destacada.

Más allá del metal o del puesto final, Gabriela habla de la capoeira en términos casi transformadores. Asegura que este deporte le dio una disciplina que ha acabado impregnando otros ámbitos de su vida. Cuando empezó, acababa de concluir un máster y arrastraba una rutina demasiado estática. Desde entonces, no solo ha cambiado físicamente, sino también en su manera de alimentarse, de organizarse y de entender el esfuerzo. La constancia se ha vuelto una norma. Entrena siete veces por semana, repartiendo su preparación entre la propia capoeira, el pole dance —también en Chassé, para ganar fuerza— y el entrenamiento funcional que realiza en el estudio Terra, en Cambados. En junio, además, vivirá otro estreno competitivo, esta vez en Badajoz, donde debutará en pole dance.

Su perfil rompe además con muchos tópicos asociados al deporte de competición. Gabriela cursó Ciencia Política y Administración Pública y completó un máster en Relaciones Internacionales en Madrid. En la actualidad trabaja como consultora en salud digital, en una empresa gallega especializada en el sector sanitario a nivel nacional. Su labor se centra en la consultoría y gestión de proyectos de transformación digital, especialmente orientados al sector público. Teletrabaja la mayor parte de la semana y acude dos días a la oficina, compatibilizando esa responsabilidad profesional con una preparación deportiva tan intensa como exigente.

Quizá por eso su historia tiene un valor añadido. Porque en ella no solo hay una campeona que se sube a lo más alto de un podio internacional, sino también el ejemplo de una mujer que ha sabido construir, a través del esfuerzo, una forma de equilibrio entre trabajo, formación y deporte. Desde A Illa de Arousa hasta Polonia, pasando por Ribadumia, Vilagarcía, Cambados o incluso Brasil, la trayectoria de Gabriela Besada demuestra que la capoeira puede ser mucho más que un arte marcial o una disciplina física: puede convertirse en una escuela de vida.