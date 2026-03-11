Igualdad
La Femupo premia a Montse Betanzos y a la asociación Albor
Las distinciones se entregan en una gala que se celebra el sábado en Pontevedra
A.M.
La Federación pola Igualdade das Mulleres da Provincia de Pontevedra (Femupo) celebra este sábado en Pontevedra la quinta edición de los premios Mulleres Femupo. Se entregarán distinciones en cinco categorías, y en dos de ellas recaerán en mujeres de Arousa.
En concreto, en la categoría de cultura, la premiada este año es la artesana grovense Montse Betanzos, que ha destacado por renovar y revalorizar el oficio de «colareira», con mucha tradición en la localidad. Mientras, en la categoría de asociacionismo, la Femupo concederá su premio a la asociación Albor, de mujeres rurales de Valga, «por su trabajo continuado de apoyo a las mujeres del rural y de fortalecimiento de la participación y de la red asociativa». Otra premiada es Raquel Touceda, que impulsó una empresa productora de fresas en A Estrada.
