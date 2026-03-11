Las empresas de O Pousadoiro urgen más seguridad tras los últimos robos

El reciente robo sufrido por la empresa Embalaxe, en O Pousadoiro, ha devuelto a la actualidad la seguridad en el principal polígono industrial de Vilagarcía de Arousa, hasta el extremo de que el presidente de la asociación de propietarios, Joaquín Santamaría, pone una vez más sobre la mesa la necesidad de habilitar un sistema de vigilancia por cámaras.

Durante el pasado fin de semana, los ladrones acudieron de noche con una grúa y al menos un camión al exterior de la antigua planta de Hormigones Taboadela, en O Pousadoiro, y cargaron unos 60 metros de vallas del cierre perimetral de la nave y el portalón del acceso principal, una pesada estructura de unos 10 metros de largo por dos y medio de alto.

Presumiblemente, los autores de los hechos dispusieron de tiempo de sobra para actuar, al encontrarse la nave en un lugar relativamente apartado y por el que apenas pasan coches de madrugada. Para el presidente de los propietarios de O Pousadoiro, la instalación de un sistema común de videovigilancia podría disuadir en el futuro a los ladrones.

Vista del polígono industrial. | IÑAKI ABELLA

«En mi opinión no es un problema de falta de vigilancia de la policía, porque yo sí les veo con cierta frecuencia de patrulla por la zona. Yo creo que el polígono debería tener un sistema de cámaras», plantea Santamaría, que también forma parte de Embalaxe, por lo que ha sufrido en sus propias carnes el aparatoso robo del pasado fin de semana, ya que esta firma ha adquirido la antigua planta de Taboadela.

También cableado eléctrico

Presumiblemente, las mismas personas que robaron el portalón y el cierre metálico de la empresa, habrían sustraído el cableado eléctrico de la zona norte del polígono industrial.

Esa es la razón por la que durante los últimos días la zona estuvo a oscuras. Un motivo más, sugiere Santamaría, para retomar el antiguo plan de instalar cámaras en el parque.

Y es que este tipo de sucesos no son del todo infrecuentes en los parques empresariales, a menudo alejados de los núcleos habitados. Un caso similar al de Embalaxe se produjo a finales de 2024, cuando un grupo de personas robaron primero unos camiones en una nave del vecino polígono de Baión, en Vilanova de Arousa, y trataron después con ellos de cargar unas hélices de barco en otra empresa de O Pousadoiro.

Precisamente, en Baión, los empresarios llevan tiempo solicitando la instalación de un sistema de vigilancia con cámaras.

Joaquín Santamaría también cree que son necesarias en el parque vilagarciano, y señala que los propietarios incluso estarían dispuestos «a asumir una parte del coste» de la actuación.

Cabe recordar, además, que el Ayuntamiento de Vilagarcía prevé trasladar a O Pousadoiro el depósito municipal de vehículos que ahora mismo está en A Concha, y que una vez se materialice dicho traslado deberán adoptarse medidas para garantizar la seguridad de los vehículos custodiados.

La instalación de cámaras en O Pousadoiro ya se estudió en el pasado, y en su momento los propietarios ya habían llegado a un acuerdo con los dueños de Lantero para poner en marcha un servicio de vigilancia con base en la histórica firma de embalaje, pero la crisis económica de 2008 frenó el proyecto.

Entre tanto, la Policía Científica de la Policía Nacional investiga el robo del fin de semana. Los agentes realizaron ayer una visita a la zona para recabar pruebas.

Urgen la ampliación

En estos momento, hay una docena de empresas en O Pousadoiro. Pero a medio plazo podrían ser bastantes más. El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa y la Zona Franca de Vigo iniciaron en su día un proyecto para la ampliación del parque empresarial, pero poco después reaccionó la Xunta de Galicia, anunciando que serían ellos quienes asumiesen el proyecto.

En una reunión con los empresarios, la conselleira de Economía, María José Lorenzana, explicó que las obras de urbanización podrían empezar entre finales de 2027 y principios de 2028, de modo que en los primeros meses de 2029 las nuevas parcelas ya estarían a disposición de los interesados.

Joaquín Santamaría confía en que la administración autonómica sea lo más ágil posible, «porque ahora mismo hay mucha demanda de suelo».

Recuerda que hay empresas de Vilagarcía que van a levantar nuevas plantas en Baión (Dimac e Impex), pero que podrían haberse quedado en el municipio en caso de disponer de suelo para ello.

Noticias relacionadas

«Nosotros mismos, en Embalaxe, necesitaríamos tres veces más superficie de la que tenemos ahora mismo», advierte Santamaría, con la consiguiente creación de puestos de trabajo.