Dos empresas concurren a las obras de las casas del Torre-Illa

Quedó desierto en la primera intentona, pero no será así en la segunda. Dos empresas han presentado su oferta a la remodelación de las antiguas viviendas de profesores de l colegio Torre-Illa, unas obras que resultan fundamentales para la comunidad escolar al ampliar las instalaciones y mejorar algunos de los servicios con los que cuentan. Para lograr que las empresas se interesasen por la obra, el Concello tuvo que cambiar el modelo de adjudicación, pasando a convertir el concurso en concurrencia no competitiva, presentándole el proyecto a las dos empresas para que propongan la actuación. El presupuesto de salida para la obra es de 150.000 euros.

La remodelación de las antiguas viviendas de los profesores del colegio Torre-Illa son una vieja reivindicación de la comunidad escolar del municipio, que lleva mucho tiempo aguardando para disponer de este espacio al haberse quedado pequeño el colegio. La intervención que se va a realizar en A Illa resolverá las deficiencias constructivas, mejorará el comportamiento energético y la habitabilidad de las edificaciones que se van a remodelar, además de adaptar esos espacios a las nuevas necesidades funcionales del centro. Se reforzarán los elementos estructurales, se mejorará la envolvente térmica y la acústica de la cubierta y las fachadas, se sustituirán las carpinterías, se demolerán los tabiques interiores y se renovarán las instalaciones con la previsión de instalar aerotermia en el futuro.

En el piso superior únicamente se van a demoler los tabiques interiores y la intervención completa tendrá lugar en una fase posterior. Los 150.000 euros que se invertirán en la obra pertenecen a los fondos +Provincia de la Diputación de Pontevedra .

Esta no es la única reivindicación de la comunidad escolar, que lleva años reclamando a la Consellería de Educación una serie de actuaciones para acabar con los problemas estructurales que tienen los edificios que componen el complejo del colegio Torre-Illa.