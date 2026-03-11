Subvenciones
Deportistas de Valga podrán solicitar ayudas económicas para competiciones oficiales en 2025/2026
La convocatoria es para competidores individuales y por un máximo de 300 euros
El Concello de Valga ha convocado una nueva línea de ayudas dirigida a deportistas individuales que participen en competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional e internacional durante la temporada 2025/2026, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva en el municipio y apoyar a los vecinos que afrontan los costes de la competición federada. El periodo computable para optar a estas subvenciones abarca del 1 de septiembre de 2025 al 1 de agosto de 2026.
Podrán beneficiarse de estas ayudas los deportistas federados de cualquier categoría dentro de las modalidades individuales que estén empadronados en Valga con una antigüedad mínima de dos años consecutivos, cuenten con licencia deportiva expedida por la federación correspondiente y acrediten su participación en pruebas oficiales reconocidas dentro de este intervalo temporal.
La cuantía máxima será de 300 euros por deportista. Entre los gastos subvencionables figuran los derivados de la participación en competiciones puntuables para campeonatos o circuitos oficiales organizados por las respectivas federaciones o por entidades oficiales, incluyendo desplazamientos, alojamiento y manutención.
El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre. La documentación podrá presentarse en el Registro municipal o a través de la sede electrónica del Concello. Junto al impreso de solicitud y la declaración responsable debidamente cumplimentados, los aspirantes deberán aportar fotocopia del DNI, licencia federativa vigente, documentación oficial que acredite la participación en competiciones autonómicas, nacionales o internacionales, justificantes de gastos y cuenta bancaria. n
Suscríbete para seguir leyendo
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Lluvia de millones para el sector mar-industria gallego
- Barajan organizar movilizaciones contra el recorte de la producción en el vino de Rías Baixas
- Los viticultores temen que recortar la producción de uva suponga su «ruina»
- El Concello de Vilagarcía alcanza un acuerdo para abrir un parking en el solar del antiguo Liceo
- Recuperado uno de los miradores más espectaculares de la ría de Arousa
- Furor por los clubes de lectura