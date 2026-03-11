Deportistas de Valga podrán solicitar ayudas económicas para competiciones oficiales en 2025/2026

El Concello de Valga ha convocado una nueva línea de ayudas dirigida a deportistas individuales que participen en competiciones oficiales de ámbito autonómico, nacional e internacional durante la temporada 2025/2026, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva en el municipio y apoyar a los vecinos que afrontan los costes de la competición federada. El periodo computable para optar a estas subvenciones abarca del 1 de septiembre de 2025 al 1 de agosto de 2026.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los deportistas federados de cualquier categoría dentro de las modalidades individuales que estén empadronados en Valga con una antigüedad mínima de dos años consecutivos, cuenten con licencia deportiva expedida por la federación correspondiente y acrediten su participación en pruebas oficiales reconocidas dentro de este intervalo temporal.

La cuantía máxima será de 300 euros por deportista. Entre los gastos subvencionables figuran los derivados de la participación en competiciones puntuables para campeonatos o circuitos oficiales organizados por las respectivas federaciones o por entidades oficiales, incluyendo desplazamientos, alojamiento y manutención.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre. La documentación podrá presentarse en el Registro municipal o a través de la sede electrónica del Concello. Junto al impreso de solicitud y la declaración responsable debidamente cumplimentados, los aspirantes deberán aportar fotocopia del DNI, licencia federativa vigente, documentación oficial que acredite la participación en competiciones autonómicas, nacionales o internacionales, justificantes de gastos y cuenta bancaria. n