Los Concellos deben 8,5 millones a los proveedores

Los Ayuntamientos de O Salnés deben algo más de 8,5 millones de euros a sus proveedores, según el balance publicado ayer por el Ministerio de Hacienda. Los municipios con más facturas pendientes de abonar son, por este orden, Valga, Vilagarcía y Cambados.

La ley de morosidad establece que las administraciones públicas deben pagar a las empresas que les prestan algún tipo de servicio o suministro en un plazo máximo de un mes, y cada trimestre, el Ministerio publica los datos de los Ayuntamientos. En el caso de O Salnés, incumplen la norma Cambados, Catoira, Ribadumia, Valga y Vilanova, por exceder el periodo de tres meses para el abono de las liquidaciones de sus proveedores.

En el caso de Vilagarcía, a 31 de diciembre pasado (último dato disponible), debía 1.138.000 euros, pero eso sí, pagó en plazo sus facturas, porque lo hizo a una media de 19 días, cuando el máximo es de 30. Un Concello que cerró el año con malos números en el balance de pagos a proveedores es Cambados, ya que demoró hasta tres meses el abono de las facturas (por término medio) y llegó a final de año con recibos pendientes de pagar por valor de 1.061.000 euros.

También son preocupantes las cifras de Valga, con una deuda a cierre de año de 1,7 millones de euros (la más elevada de O Salnés y Ullán) y un periodo medio de pago a proveedores de 56 días, lo que supone casi dos meses, el doble de lo establecido.

Un trimestre más, vuelven a ser muy malos los resultados del Concello de Catoira, con 722.000 euros pendientes de pagar, y el periodo de pago más extenso de toda la comarca, de 144 días.

Otro Ayuntamiento que debe mejorar mucho su gestión contable con los proveedores, según el balance publicado ayer por el Ministerio es el de Ribadumia, con una deuda con las empresas de 1,3 millones de euros, y un PMPP (periodo medio de pago a proveedores) de 74 días.

En el caso de Vilanova, cerró el ejercicio con facturas en el cajón por valor de 677.000 euros, y un periodo medio de pago de 92 días.

En la otra cara de la moneda, municipios con apenas deuda y que satisfacen sus obligaciones casi al instante son los de Meaño, Meis y Pontecesures. El primero de ellos tenía a 31 de diciembre facturas pendientes por valor de 38.000 euros, y pagaba a un día. Meis, por su parte, debía algo menos de 60.000 euros, y pagaba también a un día vista. Pontecesures, por su parte, cerró el ejercicio sin deuda, y un PMPP de seis días. También son buenos los datos de O Grove, Sanxenxo y la Mancomunidade.