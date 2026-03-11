El Concello intenta poner orden con nuevos sentidos de circulación

«Queremos reducir el tráfico de paso por zonas con calles de dimensiones reducidas, donde el tránsito de vehículos estaba generando importantes dificultades, tanto para la circulación rodada como para los residentes, y al mismo tratamos de garantizar una mayor seguridad y la convivencia», dice José Cacabelos.

Así explica el alcalde de O Grove los cambios introducidos en la señalización de la red viaria del centro urbano de la localidad, y más concretamente en las calles Claudio Iglesias, Vila Vella y Entrehortas, que en determinados tramos pasan a tener uso exclusivo para residentes.

Una modificación que intenta proteger «esta zona caracterizada por la estrechez de sus calles y la dificultad para absorber el volumen actual de tráfico, especialmente tras la reciente humanización llevada a cabo en Entrehortas», apostilla el primer edil.

Los cambios ya son efectivos, de tal manera que el acceso con vehículos está limitado a los residentes en las zonas aludidas mientras que los demás automovilistas deberán utilizar itinerarios alternativos.

A modo de ejemplo, en el Concello detallan que «con la nueva organización del tráfico», el acceso al centro de salud, Auditorio Municipal, Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey, campo de fútbol e instituto de Monte da Vila debe realizarse desde el paseo de Beiramar, para avanzar por la calle Pombal, reservándose para la bajada la calle Bouzas.

El alcalde indica también que los agentes de la Policía Local contribuirán, al menos durante los primeros días, a facilitar esa circulación rodada, «informando a los vecinos y conductores sobre los nuevos sentidos de circulación y las limitaciones de acceso, con el fin de facilitar la adaptación a esta reorganización viaria».