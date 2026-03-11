Las cofradías alertan sobre el incremento del gasóleo

El espectacular incremento que ha sufrido el precio de los combustibles ha impactado de forma brutal en los sectores primarios, como son el campo o la pesca. Así lo reconocía ayer el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez Sieira, que alertaba de que esta situación puede ser el golpe definitivo para el sector de la pesca artesanal.

Este sector todavía se encuentra analizando las pérdidas que supusieron las borrascas que azotaron el litoral gallego este invierno cuando ahora se encuentra «con la subida increíblemente prematura del combustible provocado por los conflictos bélicos actuales.

Pérez Sieira insiste en que los márgenes de beneficio en un sector como la pesca artesanal son «muy pequeños y cualquier variación en los costes fijos supone un duro golpe para los profesionales que ven mermadas sus escasas ganancias de marzo». Es por ello que el sector reclama una «actuación urgente y contundente por parte del Gobierno y que, al igual que están haciendo países limítrofes, se publiquen medidas de apoyo a las empresas y autónomos del sector que reduzcan el impacto de esta crisis en el sector pesquero y marisquero», remata Pérez Sieira.

Excedentes marisco

Por su parte, la Consellería de Mar ha dado un paso más para solventar una demanda histórica del sector, como es la regulación de la gestión de los excedentes procedentes de marisqueo. Esta nueva norma, que se publicará en el Diario Oficial de Galicia de hoy, dota de seguridad jurídica a una práctica habitual en el sector y refuerza el papel de las cofradías en la gestión sostenible de los recursos.

En la orden se define qué se considera excedente en el contexto de la actividad marisquera y fija las condiciones para su primera venta. Para ello, será necesario que la xunta xeral del pósito apruebe la inclusión de esta práctica como recurso económico de la entidad y que su régimen de comercialización se incorpore a sus planes.