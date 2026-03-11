Asociaciones Agama y Pésdebarro organizan jornada sobre desaparecidos gallegos en la dictadura argentina

El Auditorio de Vilagarcía acogerá el viernes 13 de marzo, de 18.00 a 21.00 horas, una jornada abierta de bordado por la memoria, una actividad colectiva que busca mantener vivas las historias de personas gallegas detenidas y desaparecidas durante la dictadura argentina. La iniciativa está organizada por las asociaciones Agama y Pésdebarro.