Asociaciones Agama y Pésdebarro organizan jornada sobre desaparecidos gallegos en la dictadura argentina

Será en el Auditorio de Vilagarcía el 13 de marzo, de 18.00 a 21.00 horas, para honrar la memoria de los gallegos detenidos

Diego Doval

Vilagarcía

El Auditorio de Vilagarcía acogerá el viernes 13 de marzo, de 18.00 a 21.00 horas, una jornada abierta de bordado por la memoria, una actividad colectiva que busca mantener vivas las historias de personas gallegas detenidas y desaparecidas durante la dictadura argentina. La iniciativa está organizada por las asociaciones Agama y Pésdebarro.

