El Anexo A Lomba aspira a revalidar su corona de la oratoria

El alumnado de 5º de ESO del IES Anexo A Lomba afronta hoy en A Coruña una nueva cita con la palabra, la escucha y la capacidad de emocionar desde el escenario. El centro vilagarciano participa en la fase previa del concurso de oratoria de la Fundación Barrié con la responsabilidad añadida de defender el título conquistado el pasado curso, un logro que supuso un hito para el grupo y que convirtió la experiencia en un estímulo todavía mayor de cara a esta edición.

La profesora Carmen Gago, encargada de preparar la actividad, destaca el intenso trabajo desarrollado durante semanas para llegar en las mejores condiciones a una competición en la que toman parte alrededor de cuarenta centros educativos. En el caso del Anexo A Lomba, el equipo está formado por siete oradores, de los cuales dos ejercen como suplentes. Todos ellos pertenecen a 5º de ESO y compiten en la segunda categoría de un certamen exigente, con varias cribas por delante: tras esta fase previa todavía quedarían dos eliminatorias más antes de la resolución final. Solo los seis primeros clasificados lograrán avanzar.

Más allá del resultado, en el centro insisten en el enorme valor pedagógico de una propuesta que se trabaja de forma colectiva dentro del aula. Aunque hoy serán siete los estudiantes que representen al instituto sobre el escenario, la preparación ha implicado a los 21 alumnos del grupo. «Es un trabajo muy arduo. Ensayamos todos los días», explica Carmen Gago, convencida de que la oratoria es una herramienta de aprendizaje que deja huella en el día a día del alumnado. La docente subraya que en ese proceso se aprecia con claridad cómo los estudiantes mejoran no solo su forma de hablar en público, sino también su capacidad de escuchar, ordenar ideas y expresarlas con seguridad.

El concurso pone a prueba varias destrezas. Son cinco pruebas en total y cada participante asume una de ellas, lo que obliga a memorizar, interiorizar y saber transmitir con solvencia. A ello se suma la dificultad de las partes de improvisación, en las que los alumnos deben enfrentarse a un tema escogido por sorteo y desarrollar una exposición oral de dos minutos y medio. Esa combinación de preparación previa y rapidez mental convierte la experiencia en un verdadero ejercicio de formación integral.

En el Anexo A Lomba recuerdan además que el pasado año fue la primera vez que estos jóvenes participaron en el certamen y el desenlace no pudo ser mejor, con la victoria en la categoría correspondiente. Aquel éxito, sin embargo, no se contempla ahora como una presión, sino como un impulso para disfrutar de una experiencia que califican de inolvidable. Ver a los estudiantes sobre el escenario, delante de alumnado de otros colegios, forma parte también del premio.

Noticias relacionadas

La apuesta por la palabra y la expresión oral no se limita a esta cita. El CEIP A Lomba también ha dejado su huella recientemente en otro certamen vinculado a la declamación. La Casa-Museo Manuel María, en Outeiro de Rei, acogió la décima edición del concurso escolar de recitado poético Rosalía sempre viva, en el que Dennis Rubianes Baltrán, del CEIP A Lomba de Vilagarcía, recibió una mención honorífica en la segunda categoría por su recitación de Quíxente tanto, meniña, de Rosalía de Castro. Un reconocimiento que refuerza la buena salud de la expresión oral en las aulas vilagarcianas.