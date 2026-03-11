Alumnos y profesores del IES A Basella celebran el premio a Meteoescolas en la Cidade da Cultura

la delegación del IES A Basella de Vilanova recogió en la mañana de ayer en la Cidade da Cultura, en Santiago, el reconocimiento de excelencia concedido dentro del proyecto Meteoescolas, una distinción con la que la Xunta premia el trabajo desarrollado por el centro alrededor de la observación meteorológica y su aplicación al entorno local. La expedición estuvo formada por diez alumnos y dos profesores, seleccionados entre quienes participaron de forma más activa en una iniciativa que el instituto vive como un logro colectivo.

El galardón pone en valor un proyecto educativo que ha sabido ir más allá de la simple toma de datos del tiempo para relacionar la meteorología con una realidad clave en el municipio, como es la producción de mejillón. A través de la estación escolar y de los materiales facilitados por MeteoGalicia, el alumnado registró variables meteorológicas y las comparó con otros datos para analizar la influencia en un sector esencial para muchas familias de la comarca.

Noticias relacionadas

La jornada en Santiago permitió al grupo compartir experiencia con otros centros distinguidos en esta edición y disfrutar de actividades de convivencia en un ambiente festivo. En A Basella, el premio se interpreta como un respaldo al esfuerzo del alumnado y del profesorado implicado en una propuesta que ha conectado ciencia, economía local y aprendizaje práctico. n