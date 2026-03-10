Vilanova rinde homenaje a siete vecinas en la Gala de la Mujer

El Auditorio Valle-Inclán de Vilanova acogió ayer la Gala de la Mujer organizada por el Concello con motivo del 8.M, un acto de homenaje y reivindicación que este año se celebró bajo el lema «Nuestras mujeres que hacen posible una vida libre de violencias». La cita sirvió para reconocer la trayectoria vital, el compromiso diario y la aportación de varias vecinas «a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa».

La gala estuvo presidida por el alcalde, Gonzalo Durán, y por la concejala de Muller e Igualdade, Ana Carballa, y reunió a público y representantes municipales en una ceremonia centrada en poner en valor el papel de las mujeres de la localidad en la defensa de los derechos, las libertades y la convivencia. Durante el acto se procedió a la lectura del manifiesto institucional del 8-M, además de realizarse una semblanza de cada una de las homenajeadas y la entrega de un obsequio conmemorativo.

Las protagonistas de esta edición fueron María González Martínez, Adoración Villanueva Abal, conocida como Dorita; María Luisa Tomé Núñez, Marisa; Carmen Moldes Tubío, María Josefa Martínez Vidal, María del Carmen Ferreira Rosende y Carmen Chaves Rodríguez. El público pudo además conocer mejor sus trayectorias a través de un vídeo centrado tanto en el Concello como en sus propias vidas.

Con esta gala, el gobierno local quiso reafirmar su compromiso en todo lo que suponga la erradicación de la violencia machista. n