El sector hotelero teme que la escalada bélica le obligue a subir los precios

El volumen de reservas turísticas para Semana Santa en los establecimientos de O Salnés marcha a un ritmo desigual. No es una situación nueva, pues en el caso de las vacaciones de Pascua han predominado tradicionalmente las ventas de última hora, una vez se conocen las previsiones meteorológicas para el puente festivo.

«Mucha gente espera a los últimos días para reservar en Semana Santa», explica la presidenta de la asociación gallega de viviendas turísticas (Aviturga), Dulcinea Aguín. En muchos casos, el destino del viaje se decide a última hora, una vez ya se conoce con cierta fiabilidad la previsión meteorológica. Pero, este año, las contrataciones de alojamiento podrían haberse visto condicionadas también por el invierno especialmente severo que se ha vivido en Galicia y por el estallido de la guerra en Irán.

José Luis Vilanova, presidente de la Federación de Empresarios da Comarca de Arousa (FECA) y gerente de un alojamiento turístico ubicado en Meis, Novavila, advierte de que cuando se produce un acontecimiento de este calado, como el inicio de un conflicto bélico, «la primera consecuencia es una retracción». «Durante los primeros días se para todo, y la gente opta por esperar un poco para ver como evolucionan los acontecimientos».

Repunte de precios

Al temor derivado de la incertidumbre puede unirse el encarecimiento de las vacaciones, lo que también puede desanimar a más de un turista. «Un panorama de inestabilidad económica no ayuda a salir de vacaciones, y menos aún si hay un encarecimiento de la energía, porque si sube la energía, terminará subiendo todo».

Este es, precisamente, uno de los grandes temores que tiene en estos momentos Beatriz Castro, gerente del hotel Cons da Garda, de O Grove. «La subida del precio de los combustibles ya se está notando. Imagino que los hoteles no tocarán los precios para Semana Santa, pero no se puede descartar para la campaña de verano si persiste esta situación», advierte.

En su caso concreto, el ritmo de reservas en Cons da Garda para el puente festivo de abril sí es bueno. «Este año se han anticipado, y ya hay gente que está moviéndose desde hace un mes». Beatriz Castro plantea que también hay una antelación importante para pasar las vacaciones de verano en las viviendas turísticas, dado el volumen de contrataciones que ha gestionado ya para Alójate Salnés.

Sobre esto último, Dulcinea Aguín contrapone precisamente la tibieza de las ventas para Semana Santa con la buena marcha de las de verano. «Ya hay muchísimo reservado», señala, tanto en las quincenas centrales de julio y agosto como en otros periodos, como septiembre.

Como en el COVID

Tanto Dulcinea Aguín como José Luis Vilanova consideran que si la guerra se enquista, más de un viajero podría «replantearse sus vacaciones al extranjero y quedarse en España», en palabras de la presidenta de Aviturga.

El conflicto bélico podría provocar una retracción de viajes tanto a Oriente Próximo (con destinos consolidados como Jordania, y emergentes como Abu Dabi) como al Mediterráneo y que muchos de esos viajeros opten por quedarse en España. «Y dentro de España, Galicia es un destino privilegiado», opina Aguín, por su oferta de naturaleza, su escasa masificación y porque es «apto para todos los bolsillos».

Tanto ella como Vilanova sugieren que Galicia ya experimentó un fuerte crecimiento de visitantes a raíz de la pandemia de COVID, y que esa tendencia podría repetirse ahora si la guerra se alarga y hay un trasvase de viajes a regiones estables y tranquilas.