Roban vallas y un portal de seis metros y medio en O Pousadoiro
Los ladrones emplearon al menos una grúa y un camión para transportar el material
La zona es muy poco frecuentada de noche
La empresa Plagal sufrió un robo durante el fin de semana en sus instalaciones de O Pousadoiro, que en el pasado pertenecieron a Hormigones Taboadela. Los ladrones se hicieron con unos 60 metros de vallas metálicas y hasta se llevaron el portal principal de acceso a la planta, de seis metros y medio de largo.
Los ladrones necesitaron al menos una grúa y varios camiones para transportar todo el material, y habrían actuado parapetados por la falta de un sistema con cámaras de seguridad en la zona, un parque empresarial situado lejos de los núcleos habitados, en la carretera de Vilagarcía a Caldas por O Pousadoiro, poco frecuentado en horario nocturno.
Este tipo de robos no son habituales, pero tampoco del todo infrecuentes. A finales de 2024, varias personas trataron de sustraer varias hélices de barcos en otra empresa de O Pousadoiro. Para ello, se apoderaron previamente de tres camiones, que robaron de una empresa de Vilagarcía y de otra radicada en el polígono industrial de Baión, en Vilanova. El robo de las hélices fue frustrado por la aparición de un vigilante de seguridad del parque empresarial, y los ladrones abandonaron la zona a la carrera. En Baión se están ultimando los detalles de un proyecto de instalación de cámaras de seguridad.
