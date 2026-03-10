Ravella afronta en solitario mejoras en O Preguntoiro

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha reservado una partida de 250.000 euros en sus presupuestos municipales de este año para la mejora de las playas de O Preguntoiro (Vilaxoán) y O Campanario (Bamio). La propuesta anunciada en su día para O Preguntoiro consistía en la instalación de unas pasarelas escalonadas de madera, que permitiesen ocultar provisionalmente las canalizaciones y los pozos de saneamiento que han quedado a la vista debido a la pérdida de arena.

Sin embargo, esta actuación queda temporalmente en suspenso, a expensas de un estudio sobre el comportamiento morfodinámico de la playa.

El arenal no es competencia de la administración local, ya que está en terrenos gestionados por Portos de Galicia y Costas del Estado. La mayor parte de la playa pertenece a Portos, y Costas aseguró en su día que asumirían un proyecto de regeneración si la Xunta de Galicia le revertía la titularidad. Pero este paso no se ha dado tras muchos meses de espera. El Concello sí ha prometido una alternativa provisional que, por lo menos, atenuará el mal efecto estético de las estructuras que han quedado a la vista, tras las constantes reivindicaciones de la asociación de vecinos.

Así, el Concello asume en solitario, al menos por ahora, la ansiada mejora de la playa, que en su día tuvo bandera azul. No obstante, las anunciadas pasarelas no se instalarán a corto plazo, y todo apunta a que un verano más las tuberías estarán a la vista.

Y es que la administración local pretende conocer el comportamiento morfodinámico de la playa, y para ello ha encargado un estudio a la consultora Aquática Ingeniería Civil, por un montante de 18.000 euros, y un plazo de ejecución de cuatro meses.

En este trabajo deberán determinarse, entre otros aspectos, cómo afecta el oleaje a la pérdida de arena, las características de los fondos, o cómo funcionaron las anteriores regeneraciones acometidas en el arenal, en 2015 y 2019, cuyos buenos resultados se diluyeron pronto debido a la erosión marina. En último extremo, la finalidad de este estudio es analizar las diferentes alternativas que puedan existir para mejorar la zona de baño, para proponérselas posteriormente a las administraciones con competencias (el Estado o la Xunta), dado que una regeneración de estas características sería muy costosa para una administración local.