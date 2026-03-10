Una pista de tenis cubierta, la principal novedad en la rehabilitación del pabellón de Bamio, en Vilagarcía

La rehabilitación del pabellón de deportes de Bamio ya cuenta con un proyecto definitivo y solo está pendiente de la firma del préstamo previsto en el presupuesto municipal de 2025 para poder ponerse en marcha. La Xunta de Goberno Local aprobó ayer una actuación valorada en 83.000 euros que permitirá recuperar una instalación muy demandada por la parroquia y devolverla a la actividad a lo largo de este año, después de un largo periodo de abandono.

Esta primera fase de la intervención se centrará en reparar los principales desperfectos del recinto. El cerramiento de bloques de hormigón será limpiado y pintado en el interior, mientras que el cierre de placas de policarbonato ondulado se renovará por completo, aprovechando la subestructura existente. También se sustituirá el portal de acceso, que pasará a ser corredero y contará con apertura para el paso peatonal. A ello se sumará la eliminación de los puntos de la cubierta que provocaban goteras, la ejecución de una nueva instalación eléctrica con luminarias modernas y la reparación del pavimento de cemento, que será recubierto con una pintura epoxi antideslizante.

Estado de la entrada principal al pabellón. / Iñaki Abella

Una de las principales novedades será el pintado de una pista de tenis, dando así respuesta a una vieja demanda de los aficionados de este deporte, que reclamaban una cancha cubierta en Vilagarcía para poder entrenar y jugar sin depender de la meteorología. Los primeros usuarios del pabellón serán las categorías inferiores del club Bamio, aunque también podrá ser utilizado por la Escola de Educación Infantil.

Ravella plantea además una segunda fase para completar la recuperación del recinto, ya que sus reducidas dimensiones, fruto de un proceso constructivo desarrollado por etapas durante años, impiden que disponga actualmente de vestuarios, aseos y almacén. La intención de la Fundación de Deportes que preside Carlos Coira es dotar al pabellón de estos servicios básicos en una futura actuación.

Coira subrayó el compromiso del Concello con la recuperación de esta instalación. «Vilagarcía cuenta con una gran red de instalaciones deportivas y no podemos actuar en todas al mismo tiempo. Pero del mismo modo nos comprometimos con los vecinos de Bamio a recuperar el pabellón y estamos cumpliendo. También afirmamos nuestro compromiso de seguir mejorándolo. Lo fundamental ahora es que vuelva a estar operativo», señaló.