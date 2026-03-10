La natalidad marca el bajo ritmo de nuevas matriculas en los colegios

La campaña de matriculación escolar vuelve a dejar señales de preocupación en Vilagarcía, donde los centros afrontan un proceso cada año más ajustado en plazos y con más oferta que demanda. La situación se deja sentir de forma especial en el CEIP Anexo A Lomba, uno de los colegios que más acusa la escasez de nuevas inscripciones, sobre todo en la etapa de Infantil, clave para garantizar su continuidad y estabilidad de cara a próximos cursos.

La jefa de estudios del centro, Xulia García, explica que el plazo de matrícula permanece abierto hasta el 20 de marzo, aunque en la práctica se acorta todavía más, ya que el día 19 es festivo y el viernes 20 el colegio hará puente. Aunque el proceso está abierto para todos los cursos, el momento decisivo se concentra en la incorporación del alumnado de tres años, que marca el inicio del ciclo de Educación Infantil y condiciona la planificación del centro.

En el Anexo A Lomba el problema se repite año tras año. El colegio celebró ya dos jornadas de puertas abiertas, pero no acudió ninguna familia interesada. «El Anexo funciona por el boca a boca», resume García, que apela a la difusión entre vecinos y familias como principal vía para captar alumnado. Por ahora, el balance es especialmente pobre:solo cuenta con cinco hermanos de alumnos como posible referencia de continuidad en 3 años.

Noticias relacionadas

Actualmente, el colegio reúne en torno a 30 niños en Educación Infantil, una cifra reducida para sus expectativas. El objetivo mínimo pasa por alcanzar al menos diez matriculaciones de niños de tres años, aunque el pasado curso solo lograron ocho. En ese contexto, el Anexo insiste en que la falta de inscripciones puede hipoteca su futuro.