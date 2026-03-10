Comidas temáticas
Medio centenar de vilagarcianos reviven la «belle époque»
La vilagarciana Sofía Beiras encabeza un grupo de amigos que desde hace un tiempo celebran comidas temáticas. La última fue el pasado fin de semana, y el tema de la jornada fue la feliz «belle époque», de la que se cumple ahora un siglo. Los vilagarcianos se reunieron en la bodega Gran Bazán, en Vilanova, y disfrutaron de una fiesta en la que hubo humor e ingenio a partes iguales. Los interesados en participar en próximas ediciones tienen las puertas abiertas.
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Rías Baixas quiere congelar la producción de uva ante el desplome del consumo
- Muere la artista carrilexa Mar Barral
- Lluvia de millones para el sector mar-industria gallego
- La mano de Bodegas Arzuaga empieza a notarse en Pazo de Rubianes
- Barajan organizar movilizaciones contra el recorte de la producción en el vino de Rías Baixas
- El Concello de Vilagarcía alcanza un acuerdo para abrir un parking en el solar del antiguo Liceo
- Recuperado uno de los miradores más espectaculares de la ría de Arousa