Medio centenar de vilagarcianos reviven la «belle époque»

La vilagarciana Sofía Beiras encabeza un grupo de amigos que desde hace un tiempo celebran comidas temáticas. La última fue el pasado fin de semana, y el tema de la jornada fue la feliz «belle époque», de la que se cumple ahora un siglo. Los vilagarcianos se reunieron en la bodega Gran Bazán, en Vilanova, y disfrutaron de una fiesta en la que hubo humor e ingenio a partes iguales. Los interesados en participar en próximas ediciones tienen las puertas abiertas.