El Curtas fue distinguido con el Premio Especial en Fantasporto

Curtas Festival do Imaxinario fue distinguido con el Premio Especial en la 46ª edición de Fantasporto, un reconocimiento que refuerza su peso en el circuito internacional del cine fantástico. El galardón se entregó el pasado sábado durante la gala de clausura del certamen luso, en el que su director, Mario Dorminsky, destacó la estrecha relación que une el festival portugués con Galicia.

Durante su intervención, Dorminsky hizo además una mención especial a Luis M. Rosales, director de Curtas, subrayando la colaboración mantenida entre ambos festivales a lo largo del tiempo. La presencia del certamen de Vilagarcía en esta edición de Fantasporto giró en torno a la presentación de «Galicia Imaxinaria», un proyecto que sitúa la creatividad y la potencia visual de los autores gallegos del género fantástico.

El reconocimiento premia tanto la trayectoria de Curtas como su labor en la promoción exterior del talento gallego y su capacidad para tejer sinergias culturales. Esta colaboración tendrá su continuidad en la próxima edición del festival de Vilagarcía con una selección de cortometrajes de género seleccionados por el festival luso. n