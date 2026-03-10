A Basella, excelencia meteorologica

El IES A Basella, de Vilanova, ha convertido la meteorología en una herramienta educativa conectada con la realidad y ha visto recompensado ese trabajo con una distinción de excelencia dentro del proyecto Meteoescolas, impulsado por la Xunta de Galicia. El reconocimiento se entregará hoy mismo en la Cidade da Cultura, en Santiago, en un acto que el centro vive como un premio colectivo al esfuerzo de alumnado y profesorado que se volcó en una iniciativa que fue mucho más allá de la simple recogida de datos del tiempo.

La clave del proyecto ha estado precisamente ahí: en ligar la observación meteorológica con el entorno social y económico de Vilanova. Pilar Castro, profesora del instituto, explica que el programa arrancó tras la confirmación de la Xunta, en torno al mes de octubre. Una vez dentro, recibieron material y pautas para poner en marcha una estación meteorológica escolar. Con el termómetro y el pluviómetro facilitados por MeteoGalicia, el centro comenzó a registrar datos y a subirlos a la plataforma del programa. Pero el trabajo no se quedó en la mera medición.

El instituto decidió construir su proyecto en torno a una realidad muy presente en muchas familias del alumnado: la producción de mejillón. A partir de ahí, los estudiantes compararon sus propios registros con los de MeteoGalicia para analizar de qué manera variables meteorológicas y oceanográficas pueden influir en un sector esencial para la comarca. La iniciativa abrió así una vía de aprendizaje práctico en la que la ciencia se vinculó con la economía local, el mar y el futuro profesional de muchos jóvenes.

Entre las varias actividades complementarias, el centro recibió la visita de Carlos Gabín, director del Centro de Interpretacións Mariñas de Galicia (CIMA), que ofreció una charla sobre el afloramiento y sobre distintos factores meteorológicos que afectan a la producción mejillonera. También realizaron una salida al centro de formación A Aixola, en Marín, y otra a MeteoGalicia, donde el alumnado pudo acercarse al trabajo técnico y científico que hay tras la predicción y del análisis del clima. Según destaca Castro, aquella visita fue especialmente motivadora porque les explicaron la importancia de cualquier titulación y del trabajo en equipo, reforzando la idea de que la ciencia necesita perfiles diversos.

La iniciativa, además, se extendió por prácticamente todo el instituto. En la web del IES A Basella queda reflejado un recorrido lleno de propuestas, desde un trivial meteorológico hasta actividades integradoras en las que participó casi todo el centro. «Todos aportando ideas», resume la docente, satisfecha por la implicación.

La expedición compartirá jornada con el resto de centros premiados, en una cita que incluirá actividades lúdicas y convivencia. Para A Basella, sin embargo, el mayor premio ya está conseguido: haber demostrado que la meteorología no solo sirve para saber si lloverá mañana, sino también para comprender mejor todo lo que rodea a una comunidad marinera. El siguiente horizonte puede estar ya en otro reto: la posibilidad de sumarse al proyecto Escuelas Azules de Europa.