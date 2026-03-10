Abelardo Barcala, de Rubiáns, gana la Camelia de Oro en la Exposición Internacional celebrada en Vigo

La celebración de la Exposición Internacional de la Camelia, celebrado en Vigo, durante el pasado fin de semana, tuvo un marcado acento vilagarciano, y más concretamente de Rubiáns.

El centro sociocultural de O Souto estuvo representado en el certamen por cerca de una decena de vecinos que conformaron una muestra colectiva que fue preparada por Ana Abalo y Rosa Lage para estar presente en la muestra que contó con la participación de cerca de una treintena de candidaturas.

El evento que se celebra de manera rotatoria en cuanto a sedes entre Vilagarcía, Pontevedra y Vigo, tuvo además como ganador del primer premio, reconocido como Camelia de Oro, a Abelardo Barcala, también vecino de Rubiáns.

La calidad de sus cultivos no pasó desapercibida para el jurado que sumó su tercer título de esta Exposición Internacional de la Camelia después del conseguido hace dos años en Vilagarcía. Señala a este respecto Ana Abalo, presidenta de la asociación de vecinos O Souto, que «Abelardo no pudo participar el año pasado puesto que al ganar hace dos años tuvo que pasar un año sin poder optar al premio, porque es lo que marcan las bases de competición».

La representación de Rubiáns incluso contó con una tercera alternativa dado que también participó el matrimonio formado por Joaquín Bello y Carmen Alonso, que si bien no pudieron optar a los mejores puestos, también formaron parte de la notable repreentación de la parroquia vilagarciana en el certamen.

En la tarde de ayer, los participantes en Vigo se reunieron en el centro sociocultural de O Souto con algunos de los ejemplares representados en Vigo. En sus conversaciones no se pasaba por alto el aumento del precio de los abonos debido a los últimos acontecimientos internacionales.