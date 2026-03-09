Recuperado uno de los miradores más espectaculares de la ría de Arousa

En 2004, siendo alcalde el conservador Miguel Pérez, el Concello de O Grove invertía unos 90.000 euros procedentes del Plan de Excelencia Turística que compartía con Sanxenxo para hacer realidad el mirador de Con da Hedra, en terrenos de la comunidad de montes de San Vicente.

Casi un cuarto de siglo después, una nueva línea de colaboración entre el gobierno local que dirige el socialista José Cacabelos Rico y los comuneros que preside Manuel Castro, ha permitido dar una segunda vida al que está considerado uno de los miradores más espectaculares de la comarca, con vistas privilegiadas sobre el Atlántico y la ría de Arousa.

El propio regidor acudió ayer, junto a numerosos vecinos y/o comuneros, al acto inaugural, presumiendo unos y otros de los trabajos realizados para desbrozar todo el entorno, abrir un nuevo camino de acceso hacia la atalaya y recuperar la estructura de madera que ésta posee.

Los asistentes disfrutaron de un aperitivo en el propio mirador. / FdV

No faltaron una plantación de árboles ni una exhibición con el nuevo tractor desbrozador encargado de mantener limpios los montes comunales para evitar incendios.

Incluso se sirvió un aperitivo en el propio mirador, recordando mucho aquella otra inauguración que en abril de 2004 se convertía en todo un acontecimiento social en torno a ese mirador llamado a explotar las condiciones paradisíacas, turísticas y medioambientales del municipio meco.

Nacía dotado de sendas peatonales, paneles informativos, bancos y papeleras de madera, plataformas de observación y, en definitiva, todo tipo de comodidades con las que disfrutar del entorno y pasmarse con las vistas sobre el océano, la ría y el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.

Manuel Castro mostrando el nuevo tractor. / FdV

Todo ello aderezado ahora con un atractivo añadido, como es la presencia de la ganadería de vacas cachenas introducidas en Con da Hedra en 2013, y de la que ayer también presumieron tanto los comuneros como el alcalde, puesto que además de ayudar a mantener limpios los montes y generar ingresos extra para la parroquia, contribuyen a embellecerla y atraen visitantes.

No es la primera vez que colaboran los comuneros y el Concello, cuyas relaciones parecen atravesar ahora su mejor momento, como se vio en 2023 con la cesión de los terrenos de As Bizocas necesarios para que la administración local pueda construir el complejo polideportivo de As Bizocas.

La simbólica plantación de un árbol, ayer. / FdV

Ni tampoco es la primera vez que invierten tiempo, esfuerzos y dinero para adecentar Con da Hedra, si bien es cierto que esta última actuación se antoja, quizás, la más ambiciosa, ya que ha permitido desviar el camino de acceso y adecentar todo el entono para poder disfrutar al mismo tiempo tanto de las vistas y el mirador como de las vacas cachenas, en cuyo recinto también se actuó en los últimos meses.

Y se seguirá actuando, con ayuda del tractor presentado ayer y mediante otros proyectos tendentes a sacar provecho al monte meco en beneficio no solo de la parroquia de San Vicente, sino de todo el municipio.