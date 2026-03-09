El Puerto de Vilagarcía actúa en los antiguos depósitos por riesgo de desprendimiento

El Puerto de Vilagarcía contrató de manera urgente la retirada de chapas metálicas que recubren los depósitos de la antigua concesión de Foresa por riesgo de desprendimiento tras los fuertes temporales registrados entre enero y febrero. El encargo data de mediados de este último mes con un coste de 11.800 euros.

Los servicios de emergencias ya tuvieron que intervenir a finales de enero debido a que algunas de estas piezas se despegaron. Pero se hacía necesaria una intervención integral, pues el riesgo de desprendimiento era «elevado» y las chapas podrían acabar invandiendo la calzada interior de la rada o la carretera exterior, en la avenida Valle-Inclán, «con el consiguiente peligro para vehículos, peatones y trabajadores de la zona».

Noticias relacionadas

Así consta en el expediente para contratar los trabajos de retirada, que fueron contratados por la vía urgente para proceder de «manera inmediata» a eliminar el «grave riesgo» que supondría un desprendimiento.