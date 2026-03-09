El Clube Mariño Salnés homenajea a sus socias con una exposición

Los bajos de la Casa Consistorial de Cambados se visten estos días con un homenaje inmortal; una exposición fotográfica en la que la arousana Hadriana Ordoñez refleja la visión femenina del Clube Mariño Salnés en la divulgación de la navegación tradicional y la preservación y puesta en valor de este legado.

Se trata de 34 imágenes en blanco y negro que fueron tomadas durante la campaña de navegación del año pasado, captando a diferentes socias a bordo de las embarcaciones pertenecientes a la entidad y muy especialmente de la dorna de tope «A Muller de Balboas». De hecho, la muestra se llama «As mulleres de A Muller de Balboas» y para su creación han contado con la Concellería de Cultura.

Su objetivo no es otro que «mostrar una visión en femenino de la navegación tradicional en general y muy especialmente» de la de esta histórica asociación, en la que ellas «contribuyen con su trascendental presencia, su dedicación y energía a mejorar todos los aspectos vitales» de la misma, explican sus responsables.

Noticias relacionadas

La muestra permanecerá varias semanas en este lugar que resultó tras la reforma del bajo de la Casa do Concello y que se ha convertido en un rincón ideal para dar cabida a iniciativas como las de esta entidad, que invita a visitarla y agradece la presencia de quienes asistieron a la inauguración, realizada el pasado viernes.