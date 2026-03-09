Arousa sitúa cuatro lonjas entre las diez con mayores ingresos de Galicia

A pesar de todas las dificultades, que son muchas, la ría de Arousa mantiene a cuatro de sus lonjas en el «top-ten» de los puntos de primera venta de la comunidad, al menos en lo que a ingresos obtenidos se refiere.

Así se desprende del Anuario de Pesca Fresca 2025, publicado hace unos días por la plataforma tecnológica Pesca de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar.

Lógicamente, el podio de esta particular clasificación está liderado por los puertos de Vigo (82 millones de euros), A Coruña (72) y Burela (58), en los que influyen, y mucho, las descargas correspondientes a las pesquerías internacionales.

Algo que también se hace notar en las lonjas de Celeiro (48 millones) y Ribeira, que con cerca de 44 millones de euros facturados el año pasado es la primera de las «rulas» arousanas en esta clasificación.

Subasta de pulpo en lonja. / Iñaki Abella

A continuación se sitúan ya los puertos que prácticamente se limitan a la pesca de bajura y el marisqueo, como es el caso de Cedeira, con 8 millones de euros.

Supera incluso a la lonja vilagarciana de Carril, que sigue perdiendo peso y queda relegada a la séptima posición en lo que bien puede considerarse un empate técnico con la de Cambados, ya que en ambas ingresaron el año pasado 7 millones de euros.

El «top-ten» se completa con la lonja de O Grove, que también pierde fuelle y se acercó durante el pasado ejercicio a los 6 millones de euros, que viene a ser la misma cifra marcada en otra que, a pesar de situarse lejos de Arousa, tiene una estrecha vinculación con esta ría, como es la de O Testal, en Noia.

Los resultados en Cambados. / Pesca de Galicia

Por detrás aparecen las de Muros y Cangas, camino de los 5 millones de euros en ambos casos, Portosín, Camariñas, Marín (casi 4 millones), Malpica, Fisterra, Corcubión y, cerrando el «top 20», las lonjas de Bueu y A Illa de Arousa, con 3 millones de euros en cada puerto.

El ranking es muy diferente si lo que se analizan son los kilos subastados, ya que Ribeira se aúpa al tercera posición, con casi 18.000 toneladas, mientras que Cambados cae al decimoquinto, con 1.004 toneladas, Carril se desploma hasta el puesto 19, con 526 tonelada, y A Illa cierra el «top 20» con 423.

Dicho lo cual, hay que destacar que las lonjas arousanas salen perdiendo en volumen respecto a 2024, aunque algunas de ellas consiguieron mejorar sus ingresos.

Los resultados en O Grove. / Pesca de Galicia

Ribeira, por ejemplo, vendió durante el pasado ejercicio 2.000 toneladas menos que el anterior, pero ingresó 3,5 millones de euros más.

Un comportamiento similar al registrado en Cambados, que aún vendiendo 25 toneladas menos obtuvo 633.00 euros más, y en AIlla de Arousa, que perdió casi 42 toneladas respecto a 2024, pero logró aumentar sus ingresos en 607.000 euros.

Pero fueron las cosas para Carril y O Grove, que el año pasado salieron perdiendo tanto en volumen como en facturación.

La carrilexa se dejó por el camino casi 50 toneladas de mercancía y 628.000 euros, mientras que la meca despachó 99 toneladas menos, dejando de facturar 870.000 euros.

Grupos biológicos

El mismo informe de la Consellería do Mar permite analizar lo ocurrido con los grandes grupos biológicos trabajados en la ría, claramente dominados por los peces, que en 2024 alcanzaron las 19.150 toneladas y cerca de 33 millones de euros, quedándose en 2025 en 2.284 toneladas menos pero generando 1,5 millones de euros más.

El de los bivalvos, condicionados siempre por los ceses de actividad y demás problemas, pasó en el mismo periodo de 1.735 a 1.879 toneladas, y de 22 a casi 26 millones de euros, mientras que los cefalópodos, beneficiados por la prolongada veda del pulpo, escalaron desde 962 a 1.294 toneladas, y de 6,5 a cerca de 8 millones de euros.

Los resultados en A Illa. / Pesca de Galicia

Los crustáceos, por su parte, generaron más de 6 millones de euros tras la venta de 253 toneladas, lo cual equivale a 637.000 euros y 15 toneladas más que en 2024.

Para terminar, decir que almeja japónica, centollo, choco, erizo, pulpo, longueirón y lenguado fueron las especies más abundantes en O Grove, mientras que en Carril se despacharon japónica, berberecho, anguila y fina.

El dominio en Cambados fue para la sardina, volandeira, japónica y choco, seguidas de especies como el bocarte, pulpo, navaja, centollo, almeja rubia y relojito.

Algas, almeja rubia, la japonesa, navaja, carneiro y longueirón viejo supusieron el mayor volumen en A Illa. n