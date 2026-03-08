SEO/BirdLife alerta de la "catástrofe" en la costa

Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la ingente cantidad de basura marina depositada por el viento y las mareas en la línea de costa. Y hay que seguir hablando de ello, ya que a pesar de la acción de los voluntarios y de las campañas de limpieza organizadas por diferentes colectivos e instituciones, mucha de esa porquería sigue amontonada en las playas y cordones dunares.

Ha sido tal el desastre causado por el tren de borrascas del peor invierno del último cuarto de siglo -uno de los más dañinos que se recuerdan a lo largo de la historia-, que el olor a putrefacción y la imagen de los residuos devorando el litoral no será fácil de olvidar. Todo ello aderezado con los cadáveres de mamíferos marinos como delfines y marsopas, aves pelágicas como el frailecillo, alcas, gaviotas y paíños y, por supuesto, millares de unidades de almeja, berberecho y navaja muertos.

Un frailecillo muerto en O Grove. / E. González / SEO

No es de extrañar que la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) se refiera a lo ocurrido el mes pasado en Galicia como "catástrofe en la costa", resultando la situación especialmente compleja y preocupante en el Ayuntamiento de O Grove.

Y todo porque además de miles de animales muertos, "las playas de O Grove y del resto de la costa atlántica y cantábrica se han llenado de toneladas de basura, como plásticos, cuerdas, redes, tarugos de batea, trampas ilegales para capturar pulpo (cacharros), botellas y todo tipo de objetos insospechados".

Basura en una playa de O Grove. / G. Ferreiro / SEO

Mención especial merece, como ya se explicó en su momento, el caso de los frailecillos, quizás la especie pelágica más afectada por la sucesión de temporales, ya que el mal tiempo les impidió alimentarse convenientemente y eso hizo que acabaran muriendo por centenares.

La delegación en Galicia de SEO indica, en relación con esto, que "también aparecieron frailecillos petroleados, no sabemos si a causa de algún vertido accidental o por algún barco que, aprovechando los temporales, dio el sentinazo".

Una práctica ilegal y contaminante que, cabe recordar, "consiste en el vaciado o vertido deliberado al mar de las aguas de la sentina del buque, aguas que contienen residuos tóxicos, aceite, combustible y lodos y que causan gran impacto ambiental en todo el medio marino".

Dicho lo cual, y volviendo a la acumulación de basura, SEO remarca que "los océanos sufren una presión creciente por dos contaminantes especialmente dañinos, como son los plásticos y los vertidos de petróleo".

Una marsopa muerta. / G. Ferreiro / SEO

Respecto a los primeros, advierte de que "nunca llegan a degradarse por completo y se fragmentan en microplásticos" que multitud de especies ingieren por error.

Desnutrición

"Esto provoca problemas digestivos, desnutrición y la entrada de sustancias tóxicas en la cadena alimentaria", denuncian los conservacionistas.

En cuanto a los vertidos de petróleo, argumentan que "generan una capa que bloquea la luz y el oxígeno, afectando al plancton, las aves y los mamíferos marinos".

Lo preocupante de todo esto es que "ambas amenazas tienen un origen humano". La solución, o al menos la respuesta para minimizar sus efectos, pasa por "reducir residuos, mejorar la gestión ambiental y apostar por alternativas más sostenibles".

En definitiva, que "proteger los océanos es proteger la vida del planeta", recalcan en SEO/BirdLife tras presenciar la aludida "catástrofe" en playas como las de A Lanzada, Raeiros y Area Grande, ambas en el Concello de O Grove.