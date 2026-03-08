El PSOE afirma que la licitación de Pedras Miúdas está paralizada

El PSOE de Catoira asegura que el Concello tuvo que paralizar la licitación del proyecto de senda de Pedras Miúdas y lo atribuye a la moción que había presentado en enero y que «puso en evidencia» que el proceso valorado en 928.000 euros «estaba siendo impulsado por el alcalde sin cumplir requisitos esenciales», declaró su portavoz, Alberto García.

Es más, asegura que «en el propio expediente quedaba claro que faltaban informes sectoriales preceptivos y que no estaba acreditada la plena disponibilidad jurídica de los terrenos ni consolidado formalmente el marco de financiación».

Noticias relacionadas

Según el socialista, la situación alertó incluso a la asociación Mar de Santiago, colaboradora en la obtención de los fondos con los que se sufraga el proyecto. Cuando se retome «cumpliendo con la legalidad». destaca, pide que se incluya un albergue de peregrinos en la zona.