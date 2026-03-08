El PP meco detecta una supuesta pérdida de 700.000 euros

El PP de O Grove sostiene que «las decisiones tomadas por el gobierno municipal y su falta de gestión generaron un impacto económico de cerca de 700.000 euros».

Dinero que «podría haberse destinado a resolver las demandas de los trabajadores municipales, quienes se han visto obligados a movilizarse para reclamar mejoras en sus condiciones laborales».

Para explicar esa supuesta «pérdida» de dinero, el conservador Pablo Leiva saca a relucir «asuntos de gran relevancia económica y administrativa» que, a su juicio, «evidencian una preocupante falta de gestión y planificación».

Se refiere a la deuda del Concello con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), «que asciende a aproximadamente 100.000 euros y se deriva del incumplimiento de las obligaciones legales correspondientes».

Pero también a una sentencia «relacionada con la negativa de la Junta Local de Gobierno a conceder licencia para la apertura de un nuevo tanatorio, un asunto que podría suponer para el Concello una reclamación cercana a los 600.000 euros».

Pablo Leiva. / Iñaki Abella

Asimismo, el PP habla de «errores en la documentación del PXOM facilitada por el Ayuntamiento, lo que genera una doble preocupación: o bien la empresa contratada para realizar este trabajo no era la adecuada, o bien se está produciendo una dilatación injustificada del proceso, que podría responder a intereses electoralistas, pensando en las elecciones municipales de 2027».

Por otra parte, los conservadores lamentan que «no existe ningún acuerdo con los sindicatos» para mejorar las condiciones de los trabajadores municipales, y denuncian que el Concello siga sin disponer de «personal propio en puestos fundamentales como Intervención, Secretaría o Arquitectura municipal».

En relación con esto, Leiva recuerda que «actualmente estos servicios se prestan con profesionales que no pertenecen de forma estable a la plantilla del Concello, pese al buen trabajo que están realizando, lo que refleja nuevamente la falta de planificación del gobierno local».

Para terminar concluyendo que «la prioridad de cualquier administración debe ser cuidar de sus trabajadores y gestionar con rigor los recursos públicos, algo que, a la vista de lo ocurrido, no está sucediendo».