Política local
El PP cambadés denuncia «graves deficiencias» en la piscina municipal
La oposición exige un listado de reparaciones y lo vincula con la reforma y el mantenimiento
El PP de Cambados denuncia que la piscina municipal presenta «graves deficiencias» que atribuye a una «evidente falta de mantenimiento».
Así, exige la realización de las reparaciones necesarias de un listado que incluye, según la oposición, grandes zonas de humedades en paredes y techos; pintura descascarillada; grietas de gran tamaño en las paredes que «podrían generar situaciones de riesgo por desprendimientos»; falta de rodapiés en «muchos puntos»; corrosión «avanzada» en vigas y «signos de óxido en diferentes zonas».
Su portavoz, Sabela Fole, recordó que hace dos años ya advirtieron de «los importantes problemas constructivos que presentaban las instalaciones que, de aquella, solo tenían cinco años desde la última reforma, pero no se hizo nada para arreglarlos y además, dejaron empeorar la situación por la nula conservación».
De aquella millonaria inversión ejecutada por la Diputación de Pontevedra también quedó otra carencia, la reducción de los baños para personas con discapacidad, que el Concello espera resolver cuando los terrenos de O Pombal sean de su titularidad.
Para la concejala de la oposición es «el lamentable ejemplo perfecto de la gestión de los gobiernos de izquierdas de Cambados» y achaca los problemas que denuncia que hubo a la modificación del proyecto.
