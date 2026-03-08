Piden medidas para evitar que los camiones queden embotellados, en O Grove

Los vecinos del Concello de O Grove advierten de los «importantes trastornos» que se generan en la circulación rodada, e incluso del «serio riesgo» que entraña, el paso de camiones de gran tonelaje que, a causa del GPS, tratan de acceder a una calle que no está preparada para ello ni dispone del ancho suficiente en la entrada a la misma para facilitar el giro e incorporación de los trailers.

Se refieren al vial que conecta con el barrio de O Sineiro desde la calle de Luis Antonio Mestre, que es la principal entrada rodada al centro urbano de la villa grovense desde la avenida de Xoán XXIII, avanzando en dirección al centro de la villa y el puerto.

Hay camiones que se dirigen a la zona industrial de Porto Meloxo y Virxe das Mareas que hacen un giro en el cruce equivocado y, al quedar atrapados, se ven obligados a maniobrar durante largo tiempo, ya sea para poder avanzar o intentar retroceder antes de seguir hacia el desvío adecuado, situado solo unos metros más adelante.

Explican los vecinos que «las molestias son enormes, y que los atascos se producen en demasiadas ocasiones», por lo que reclaman la adopción de medidas para tratar de corregir la situación.

Proponen la reposición y mejora de la señalización vertical existente, que «no se ve bien desde la carretera principal», e incluso sugieren la instalación de algún indicador luminoso que impida la entrada de los vehículos pesados.

Esgrimen los allí residentes que «es un problema que viene de lejos y del que ya tienen constancia en el ayuntamiento, pero aún no se hizo nada al respecto».

Un camión maniobrando y los atascos que genera. / FdV

Algunos vecinos aprovechan para decir que «los problemas de personal que padece la Policía Local tampoco ayudan, ya que cuando se montan atascos porque algún camión queda atrapado no es fácil encontrar algún agente disponible que pueda ayudar a regular el tráfico y corregir la situación».

Temen que algún día «tengamos que lamentar alguna desgracia, ya que las maniobras que se ven obligados a realizar los camioneros afectan a los demás vehículos e incluso a los peatones y los inmuebles situados en el cruce».

Entre los últimos trailers afectados se encuentra un camión cisterna que se dirigía a la fábrica conservera de Bolton Food, también conocida como Isabel de Galicia, Conservas Selectas de Galicia o Garavilla, situada en la calle de Jaime Amézaga, que une el barrio de Rons con el de Virxe das Mareas.