Maratón fotográfico, cine y galas para reivindicar el 8-M

Sobre una treintena de participantes. Esa fue la cifra que reunió el Maratón Fotográfico que tuvo lugar ayer por las calles de Vilagaercía y que fue organizado por el Concello en el marco de las actividades del Día Internacional da Muller, un certamen en el que se acabará premiando a las mejores instantáneas y que todas ellas serán expuestas en el Auditorio entre el 10 y el 30 de abril.

Las actividades del 8-M continuarán en la jornada de hoy, con la celebración de una gala homenaje a las profesoras en el Auditorio municipal, que tendrá lugar a las 19.00 horas.

En A Illa, comenzará la programación del 8 de marzo, con la celebración del encendido violeta a las 20.00 horas, el cual se mantendrá hasta el día 31. Además, durante el lunes y el martes tendrán lugar diferentes actividades en el CEIP Torre Illa y en el IES, que contemplan una ruta educativa por diferentes espacios del municipio. Una de las actividades más atractivas será la organizada por el Cineclube Entrecortiñas que ofrece este mes una programación especial con motivo del 8-M. El próximo jueves, se proyectará en el Auditorio la película «Sorda», mientras que el día 20 será el turno de «Flores para Antonio». Las actividades del 8-M culminarán con una mesa redonda el día 28, que se celebrará bajo el epígrafe «Asociacionismo de mulleres» en el Auditorio.

Mañana, a partir de las 18.00 horas, el Auditorio Valle-Inclán de Vilanova será el escenario de una gala de homenaje a las mujeres que hacen posible una vida libre de violencias.