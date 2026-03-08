El ejemplo de los Special Olympics

Unos 132 deportistas, 32 entrenadores y un amplio número de colaboradores en la logística. Estas son las cifras de la 31 edición de los juegos autonómicos de deportes minoritarios Special Olympics de Galicia, una cita muy especial para Vilagarcía, tanto en lo emocional como en lo deportivo. La actividad se centralizó en el recinto de Fexdega, que fue el lugar donde todos los deportistas mostraron su espíritu de superación para superar las diferentes pruebas que se diputaban. Esas pruebas, en las que participaron los 132 deportistas, eran de motricidad adaptada, tenis de mesa, juego de llave, bádminton y tenis.

En esta edición participaron una decena de entidades sociales de toda Galicia de las que proceden los participantes inscritos en estos XXXI Xogos Autonómicos de Deportes Minoritarios: 2 de la provincia de A Coruña (Aspas de Santiago y Apader de Cedeira), 3 de Ourense (As Burgas de Barbadás, ADO de Ourense y Asfaval de O Barco), 3 de Pontevedra (CAPD Redondela de Chapela, San Francisco de Vigo y Con Eles de Vilagarcía) y 2 de Lugo (CAPD de Sarria y Prodeme de Monforte).

Posado de instituciones y deportistas durante la inauguración del acto. | IÑAKI ABELLA

La programación comenzó a las 10.00 horas en el interior del polideportivo de Fexdega, con la concentración de participantes y, media hora después, se procedió al acto inaugural, en el que no faltaron el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y otros representantes provinciales y autonómicos. Sobre el mediodía, continuaba la actividad con el inicio de las diferentes pruebas deportivas, que se extendieron hasta la clausura, que fue más allá de las 19.00.

El pabellón de Fexdega se llenó de personas para ver las evoluciones de los deportistas durante toda la jornada y, sobre todo, para animarlos a mantener el esfuerzo desarrollado durante las pruebas.

Todas las actividades estuvieron presididas por el lema de los deportistas de Special Oluympics Galicia: «Quero gañar, máis se no o acado, deixádeme ser valente no intento».

Uno de los partidos de tenis de mesa. | IÑAKI ABELLA

Special Olimpics Galicia continúa así apoyando el deporte como práctica vital para el fomento de la inclusión y como oportunidad para dar visibilidad al colectivo de personas con discapacidad intelectual en la comunidad autónoma. El acto contó con varias entidades colaboradoras, que aportaron voluntarios a la celebración del evento. Un ejemplo de esta colaboración fue el colectivo Con Eles de Vilagarcía, a los que se sumaron integrantes de Emerxencias y miembros de Special Olympicis, reuniendo a más de 170 personas que buscan la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través del deporte y del ocio.

Vilagarcía se ha convertido en una de las paradas obligadas de Special Olympics, que ha desarrollado actividades en Fexdega o en las pistas de atletismo de Fontecarmoa.