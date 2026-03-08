Detienen a un hombre acusado de violencia de género en Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía detuvo ayer a un hombre de unos treinta años como presunto autor de un delito de violencia de género tras dar una bofetada a una mujer en la terraza de un establecimiento hostelero de A Baldosa.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde de ayer y fuentes policiales explican que fueron alertados por varias personas de que había una pareja manteniendo una discusión y que esta fue subiendo de tono hasta que el hombre agredió en la cara a la mujer, según otros clientes.

Los propios testigos facilitaron datos del presunto agresor, que fue localizado caminando hacia la avenida Valle-Inclán.

Los agentes lo detuvieron y lo trasladaron a los calabozos para su puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito de violencia de género.

Por otra parte, el cuerpo local colaboró con la Policía Nacional en la dispersión de una pelea entre dos hombres que se estaba produciendo en la plaza Doutor Carús.

Asimismo, se procedió a la identificación de los dos implicados que, según los testigos, estaban enfrentándose violentamente por causas que se investigan.