Una cultivadora de Caldas gana la IX Mostra da Camelia de Cambados

Una cultivadora de Caldas de Reis se llevó el gran premio Camelia de Ouro Cidade de Cambados en la novena edición de la muestra que se celebró este fin de semana. Se trata de Amelia Mirás Fojo, que recibió el galardón de manos de la organización y las autoridades.

No era la primera vez que la caldense lograba un galardón en este certamen organizado por la Asociación Ibérica en colaboración con el Concello de Cambados, que este año reunió a una veintena de expositores con un puñado de centenares de variedades y que también entregó otros premios.

En la modalidad artística, el primero fue para la familia Piñeiro Bermúdez (Vilanova) y el segundo se quedó en casa, con los Viñas Feijoo. En japónica, los Vázquez Rodríguez de Vilaboa consiguieron el máximo reconocimiento y el segundo puesto fue para otra caldense, Josefa Ballesteros Miguéns, que además hizo doblete, pues también se llevó el reconocimiento dela categoría Antigua.

En la categoría de reticulata, Mari Cruz Coello, de Vilagarcía, presentó la mejor flor del concurso y el segundo premio fue para A Casa das Camelias de Boiro, que además se llevó otro de los galardones del día, el segundo premio en Híbridas. El primero de esta recayó en Ana Rodríguez Blanco (Valga).