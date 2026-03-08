Condenados a multas o trabajos sociales tras un secuestro exprés por droga

El secuestro exprés de un isleño por un asunto de drogas se ha saldado con un acuerdo de conformidad mediante el cual, los acusados no entrarán en prisión si no delinquen en tres años y pagan la indemnización y las multas impuestas o realizan 300 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Así lo indica una sentencia de la Audiencia de Pontevedra del pasado diciembre. El juicio no llegó a celebrarse después de que los cinco acusados reconocieran los hechos y alcanzaran un acuerdo con la Fiscalía, de tal manera que se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño y de dilaciones indebidas.

El tribunal los condenó a una suma de dos años de prisión por los delitos de detención ilegal y extorsión en grado de tentativa, así como al pago de 3.600 euros en multas como autores de lesiones y amenazas en su modalidad leve. Sin embargo, suspendió las penas privativas de libertad a cambio de que paguen las cantidades impuestas y no vuelvan a delinquir en el plazo de tres años.

Del mismo modo, debían indemnizar a la víctima de manera conjunta y solidaria con 490 euros por las lesiones sufridas, que consistieron en policontusiones para las que precisó de 17 días de curación. También al Sergas, en la cantidad de 256 euros por la asistencia sanitaria que prestó a este vecino de A Illa que acudió al PAC de Cambados en cuanto lo soltaron, después de cinco horas de cautiverio.

Los condenados son vecinos de estos dos municipios, Salcedo y Poio y, menos uno, todos cuentan con antecedentes penales aunque no computables en esta causa a modo de reincidencia. Según el fallo, los cinco y otras personas que no pudieron ser identificadas acordaron privar de libertad al denunciante para que abonara una deuda económica que un tercero mantenía con algunos de ellos por «unas descargas y el transporte de sustancias estupefacientes».

Quedaron con él sobre las siete y media de la tarde en las proximidades del colegio isleño y se subió a uno de los coches que aparecieron. En principio, por voluntad propia, pero acabaron reteniéndolo a punta de navaja y tras darle un puñetazo, además de retirarle el móvil. Le reclamaban, por lo menos, 5.000 euros porque «hay que pagar a esta gente», pero les replicó que podía darles mil como mucho, así que la cuadrilla emprendió la marcha hasta una casa abandonada ubicada en Noalla (Sanxenxo).

Noticias relacionadas

Allí le dieron patadas, puñetazos, le rompieron una maceta en la cabeza y tres horas después le obligaron a llamar y pedir el dinero a su padre. Le explicó todo y le dijo que estaba secuestrado, pero su progenitor le respondió que no disponía de esa cantidad. Luego volvieron a subirse a los coches y fueron hasta un bar de Dena (Meaño) donde los secuestradores se enteraron de que la Guardia Civil estaba al tanto de los hechos, así que regresaron A Illa y lo soltaron en el lugar donde lo habían recogido. Era casi la una de la madrugada y tras pasar por el centro de salud, al día siguiente interpuesto la denuncia.