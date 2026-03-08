El comercio de Vilagarcía sale a la calle y llena

La feria «Merca na rúa» regresó ayer a Vilagarcía con una sexta edición y un nuevo éxito. La satisfacción entre los participantes y la asociación Zona Aberta era elevada debido a la importante afluencia de gente, pero sobre todo por la actitud de una buena parte: «Había mucha gente con ganas de comprar y no solo mirar».

El buen tiempo ayudó a una cita cuyo propósito es sacar a la calle los mostradores y las buenas formas del comercio de proximidad, como una manera de acercarse más a sus clientes. No obstante, también son muchos los negocios que aprovechan para ir haciendo sitio a la campaña de verano, sobre todo en el caso de los relacionados con la moda, los complementos la zapatería...

Así que esta feria siempre es una buena oportunidad para encontrar producto de calidad a un precio más rebajado del habitual, pero también para conocer lo que ofrece de nuevo el tejido de la ciudad. De hecho, en esta edición hubo quien participó por primera vez, aunque también repitieron veteranos.

Participaron negocios de todo tipo. | IÑAKI ABELLA

En total, fueron una treintena que se extendieron por la plaza de Galicia y las calles aledañas y más que habría según la presidenta, Rocío Louzán, pues la demanda siempre supera al número de carpas con que cuenta la asociación.

Los más numerosos fueron de moda. | IÑAKI ABELLA

Como siempre, la mañana estuvo más concurrida por la coincidencia con el mercado semanal y la tarde fue un poco más floja, pero, en todo caso, el balance que hacían ayer desde Zona Aberta, mientras recogían los últimos puestos, es de satisfacción: «En general, la gente ha quedado muy contenta y nosotros también».

Así las cosas, de momento, la séptima edición ya está garantizada. Hasta entonces, ya está en marcha otra iniciativa de la entidad para promocionar el comercio local y celebrar el Día do Pai: «Para papá por 10», pues todas las compras hasta el día 19 son susceptibles de llevarse premios multiplicados.