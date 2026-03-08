Cooperación internacional
Cambados y Ponte de Lima quieren estrechar lazos xacobeos
Abal Varela aprovecha la presencia como vicepresidente de Acevin en un acto luso
El Concello de Cambados va a potenciar las relaciones con Ponte de Lima con el fin de abrir líneas de trabajo y cooperación transfronteriza a través de la Variante Espiritual del Camino de Santiago que procede desde Portugal.
Así lo indicó el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, que este fin de semana estuvo en un acto en el país vecino como vicepresidente de la asociación Acevin y aprovechó para abrir posibilidades de generar sinergias con territorios como estos con los que Cambados tiene en común. De hecho, espera tener reuniones en este sentido dentro de unas pocas semanas.
Abal Varela participó junto a otros socios internacionales en la cuarta convención europea de territorios vitivinícola. Como representante de la asociación Abal destacó el club de Rutas de España entre otras cuestiones.
