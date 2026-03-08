Cambados busca, por noveno año, al mejor cultivador de la flor de Galicia

La IX Mostra da Camelia de Cambados llenó ayer Peña de gran colorido gracias a la participación de una veintena de expositores llegados de diferentes partes de Galicia e incluso de Portugal con sus mejores flores.

Y es que la cita incluye un concurso cuyos ganadores se dieron a conocer a última hora de la tarde.

Se trata de la Camelia de Ouro Cidade de Cambados y galardones en las categorías de reticulata, mejor montaje, japónica...

Las condiciones meteorológicas de estos días fueron bastantes buenas, así que pudo haber abundancia de género. La exhibición aún abre hoy, en el salón Peña y con entrada gratuita, de 10.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas. También hay cosmética y gastronomía.